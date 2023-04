Caio André faz alerta à Seminf sobre área com risco de deslizamento, no Riacho Doce

Vereador expôs situação da Travessa Diana, antiga rua Olavo Bilac, no plenário da Câmara Municipal de Manaus

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), alertou a Prefeitura de Manaus para a situação da área afetada por alagamentos e com risco de desbarrancamento na Travessa Diana (antiga rua Olavo Bilac), no bairro Riacho Doce 2, zona norte da capital. O parlamentar cobrou melhorias estruturais para o local durante o Grande Expediente de hoje (18), no plenário Adriano Jorge.

Em discurso na tribuna, Caio André explicou que lideranças comunitárias do bairro pediram apoio do parlamentar para articular, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intervenções necessárias na área. Com imagens do local exibidas no telão do plenário, ele mostrou aos outros vereadores as más condições de drenagem da via.

“Aquela população vem sofrendo muito, e há muitos anos, com a questão da drenagem, assim como as encostas, os barrancos, principalmente ali na antiga rua Olavo Bilac”, afirmou Caio André.

O parlamentar informou que sinalizou sobre o problema para a Seminf, e acrescentou que continuará cobrando o Executivo Municipal, a fim de evitar possíveis tragédias, principalmente aquelas provocadas pelas chuvas.

“O problema foi trazido pelo presidente do bairro e estamos aqui, repercutindo, fazendo requerimento e cobrando da Prefeitura de Manaus o mais rápido possível, haja vista que quando chove fica intrafegável”, afirmou Caio André.

O discurso do parlamentar busca prevenir casos como o ocorrido no dia 25 de março, na comunidade Manaus 2000, no bairro Japiim, zona sul. Na ocasião, cinco casas foram arrastadas e outras diversas residências ficaram alagadas pelo Igarapé do Quarenta, que subiu de nível por conta da chuva.

Com informações da CMM