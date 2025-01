A todo vapor em sua turnê com Maria Bethânia, Caetano Veloso anunciou uma pausa para descansar. Segundo o cantor, 2025 será o ano em que ele finalmente tirará férias, um desejo que já vinha alimentando desde 2024.

O anúncio foi feito em suas redes sociais neste fim de semana, por meio de um vídeo onde ele explicou os motivos para a pausa, ele deixa claro que o descanso é necessário após anos de uma agenda cheia de compromissos musicais e entrevistas.

Como será o descanso do cantor?

Com o bom humor que lhe é característico, Caetano brincou que pretende ficar “bem descansandinho” durante seu período de pausa. “Eu quero tirar férias esse ano mesmo, mais verdadeiramente radicais do que eu me prometi ano passado. Espero que todo mundo colabore comigo pra dar entrevista, dar canja em show”, brincou o artista.

“Eu vou fazer o show com Bethânia em fevereiro e isso já é trabalhão do verão! Eu vou ficar bem ‘descansandinho’… no diminutivo! ‘Descansandinho’ não existe, mas a gente fala, assim, de dengo”, disse o cantor, sorrindo para a câmera enquanto fechava os olhos, simulando relaxamento.

Onde Caetano pretende curtir as férias?

Caetano revelou que planeja passar as férias na Bahia, especialmente em Salvador. Na legenda do vídeo, ele deixou um pedido claro: quer aproveitar o verão longe das câmeras. Para os fãs da região, o artista não quer fotos no Porto da Barra.