Bruce Willis piora e tem diagnóstico de demência no estágio em que não há tratamento

Astro de Hollywood havia sido diagnosticado há pouco mais de um ano com afasia, após problemas na fala; segundo a mulher de Bruce; não há tratamento para o novo estágio

Bruce Willis, de 67 anos de idade, está num estágio avançado de afasia, doença que descobriu em 2022, para o qual não há tratamento. O astro foi diagnosticado com demência frontotemporal, como sua mulher comunicou hoje (16), pelo Instagram. Em sua publicação, Emma Heming Willis relembra o diagnóstico anterior de afasia e agradece pelas mensagens de apoio.

“Queríamos dar-vos uma atualização sobre o nosso amado marido, pai e amigo, uma vez que agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está a viver. Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro”, diz o texto.

Emma também deixou em seu perfil um link para o comunicado completo, assinado ainda pelas filhas do ator, no qual elas explicam a real gravidade da doença.

“FTD é uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, a FTD é a forma mais comum de demência e, como o diagnóstico pode levar anos, a FTD provavelmente é muito mais prevalente do que sabemos. Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos. À medida que a condição de Bruce avança, esperamos que qualquer atenção da mídia possa se concentrar em iluminar esta doença que precisa de muito mais conscientização e pesquisa”, complementa.

Por fim, a família agradece pelo apoio e diz que Bruce se alegraria em ter sua voz usada para dar visibilidade aos avanços médicos sobre a doença.

“Bruce sempre acreditou em usar sua voz no mundo para ajudar os outros e aumentar a conscientização sobre questões importantes, tanto pública quanto privadamente. Sabemos em nossos corações que, se ele pudesse hoje, gostaria de responder trazendo atenção global e uma conexão com aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias…

Bruce sempre encontrou alegria na vida e ajudou todos que ele conhece a fazer o mesmo. Significa o mundo ver esse sentimento de cuidado ecoado de volta para ele e para todos nós. Ficamos muito comovidos com o amor que todos vocês compartilharam por nosso querido marido, pai e amigo durante este período difícil. Sua compaixão, compreensão e respeito contínuos nos permitirão ajudar Bruce a viver uma vida tão plena quanto possível”, finaliza o texto.

Com informações da Revista Quem