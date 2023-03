Bruce Willis aparece pela primeira vez após diagnóstico de doença e aposentadoria

O ator Bruce Willis, 67, foi visto ontem (2), pela primeira vez depois que teve o diagnóstico de demência frontotemporal. Em fotos obtidas pelo Daily Mail, o astro aparece passando o dia com dois amigos em Santa Monica, Califórnia.

Bruce Willis, que luta contra quadro de demência frontotemporal, se aposentou do trabalho de ator no ano passado após diagnostico inicial de afasia. O artista passou os últimos anos de sua carreira tento seus textos reduzidos para conseguir cumprir com os contratos de trabalho.

A aposentadoria causou surpresa em seus fãs, mas quem trabalhava ao seu lado já sabia que a decisão era acertada por identificarem problemas durante as gravações em sets.

O jornal Los Angeles Times entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Bruce Willis nos últimos anos. Os depoimentos revelaram que o ator se esquecia de suas falas, não conseguia lembrar o motivo de estar no set e já até disparou uma arma cenográfica fora de hora.

Segundo os relatos, Bruce Willis usava um ponto na orelha para que alguém ditasse suas falas. Dois membros da equipe de “White Elephant” declararam que, durante a gravação em 2021, o ator questionava os colegas de equipe: “Eu sei por que você está aqui, e eu sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?”

“Não ficamos irritados, mas foi mais tipo: ‘Como podemos evitar que a imagem de Bruce fique manchada?’. Alguém dizia a fala para ele e ele não conseguia entender o significado. Ele era uma marionete”, afirmou um profissional da equipe de ‘White Elephant’

O diretor Jesse V. Johnson declarou que, depois dessa experiência, se recusou a trabalhar com o ator: “Todos somos fãs de Bruce Willis, mas o acordo parecia errado e uma forma triste de terminar uma carreira incrível. Nenhum de nós se sentiu confortável”, explicou.

No filme “Difícil de Matar” (2020), Bruce Willis interpretou o pai da atriz Lala Kent. Em uma das cenas, ele foi informado vira roteiro que deveria dizer uma determinada fala antes de disparar uma arma cenográfica — a fala seria a deixa da atriz para se abaixar.

Ele, porém, se esqueceu da declaração e disparou balas de festim nas costas dela: “Da primeira vez, eu disse que tudo bem, vamos começar de novo”, contou a atriz. A atriz pediu para o diretor lembrá-lo da fala, mas não funcionou.

O diretor não se pronunciou sobre o caso, e o armeiro da produção negou que o acidente tenha acontecido. No entanto, alguns membros da equipe confirmaram o caso sem se identificarem, e um deles acrescentou: “Sempre garantíamos que ninguém estivesse na frente dele quando ele estava manuseando armas”.

Durante um dos últimos filmes em grande escala de Willis, “Paradise City”, foi filmado na ilha de Maui, em maio de 2021. Chuck Russell, o diretor do filme, e um segundo membro da equipe disseram que Willis estava emocionado por se reunir com outra estrela de “Pulp Fiction” no Havaí.

“Estava animado para trabalhar com John Travolta, e você podia ver que o velho charme de Bruce Willis ainda estava lá”, disse Russell. “Ele realmente trouxe seu melhor jogo e garantimos que ele e John tivessem uma ótima experiência filmando juntos”, relatou.

Mas ambos os cineastas que falaram com o The Times disseram estar alarmados com sua condição do ator.

“Ele parecia tão perdido que dizia: ‘Farei o possível’. Ele sempre deu o seu melhor”, disse Terri Martin, supervisor de produção de “White Elephant”. “Ele é um dos maiores de todos os tempos, e tenho a maior admiração e respeito por seu corpo de trabalho, mas era hora de ele se aposentar”, completou.

Com informações da Splash / Uol