Brasileiros pretendem gastar até R$300 em presentes de natal, segundo pesquisa

As compras de natal estão a todo vapor e, no próximo fim de semana, os brasileiros (66%) devem presentear até 5 pessoas. Os dados são da pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, que identifica as tendências de consumo entre clientes da operadora em todo Brasil. Os dados mostram ainda que os filhos ganharão mais presentes (31%), enquanto os que presentearão os pais são 29%. A maioria, 54% dos 96.910 respondentes, afirma que pretende gastar até R$300.

As roupas e brinquedos serão os principais produtos escolhidos para presentes entre os participantes. Os que comprarão roupas ou calçados chegam a 28%; enquanto 20% farão a felicidade dos pequenos com brinquedos. Os dados são coletados entre um público predominantemente jovem, com 76% dos participantes com até 35 anos.

As lojas físicas receberão a maior parte dessas compras, com a preferência de 54% dos respondentes, enquanto 41% preferem fazer as compras virtualmente. Nesse recorte de público, o dinheiro em espécie ainda predomina (34%) na hora do pagamento. O PIX ganha cada vez mais preferência entre os consumidores, e já corresponde a 29% das opções, bem à frente de quem pagará com cartão de crédito (18%) e de débito (17%).

Os clientes também foram perguntados com quem vão compartilhar a ceia da noite de 24 de dezembro. A maioria está bem dividida entre celebrar apenas com quem mora na mesma casa (40%), e chamar familiares e amigos mais próximos (36%).