Brasileiro que mentiu para se eleger nos EUA é preso

O deputado republicano George Santos, que é filho de brasileiros, foi detido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta quarta-feira (10). Santos enfrenta 13 acusações na Justiça, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos.

Ele se entregou em um tribunal de Nova York pela manhã, conforme informado pelo Departamento de Justiça .

Promotores federais também acusam Santos de usar dinheiro público e fundos arrecadados dos eleitores para despesas pessoais, incluindo a compra de roupas de grife.

George Santos , de 34 anos, ganhou destaque por ser o primeiro republicano abertamente gay a conquistar um assento na Câmara de Deputados dos EUA após sua eleição em novembro do ano passado.

Logo após sua eleição, porém, o jornal “The New York Times” e outros veículos revelaram que Santos havia inventado grande parte de sua vida pessoal e profissional, incluindo informações sobre seus estudos, empregos nos Estados Unidos e detalhes sobre a trajetória de sua mãe.

Santos admitiu ter mentido, mas minimizou o caso e recusou-se a renunciar ao cargo.

Na terça-feira (9), promotores federais apresentaram oficialmente acusações criminais contra Santos, marcando o início do processo judicial.

As acusações incluem sete acusações de fraude eletrônica , três acusações de lavagem de dinheiro , uma acusação de roubo de fundos públicos e duas acusações de mentir à Câmara dos Deputados .

Uma comissão da Câmara dos Deputados dos EUA também está investigando as acusações. Após a detenção de Santos, o líder do Partido Republicano no Congresso norte-americano afirmou que a sigla aguardará o desenrolar do processo judicial antes de tomar medidas contra o deputado brasileiro.

A defesa de George Santos ainda não se pronunciou sobre as acusações. A situação do deputado permanece em desenvolvimento, e mais detalhes serão esclarecidos durante o decorrer do processo judicial.