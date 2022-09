Brasil vence Eslovênia, é bronze e chega à sexta medalha seguida no Mundial de Vôlei

O Brasil bateu a Eslovênia por 3 sets a 1 em Katowice, hoje (11), na Polônia, e ficou com o bronze no Mundial de Vôlei. Após o revés para os donos da casa na semifinal, os brasileiros conseguiram controlar bem o duelo e conquistar o inédito 3º lugar na competição. Destaque para Wallace, maior pontuador da partida (22 pontos),

Nos dois primeiros sets, a equipe comandada por Renan Dal Zotto venceu com tranquilidade, repetindo o placar de 25 a 18.

No terceiro set, os brasileiros encontraram dificuldades e acabaram alternando no placar com os eslovenos. No fim, melhor para os europeus, que fecham por 25 a 22.

Já o quarto começou com o mesmo grau de dificuldade do anterior, com as seleções brigando por uma vantagem mais tranquila. O Brasil conseguiu aproveitar melhor suas jogadas, concluindo em pontos e fechando a partir com um novo 25 a 18.

Esta foi a primeira vez desde 1998 que o Brasil não disputa a final do Mundial de Vôlei masculino.

