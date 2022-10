Brasil vence a Bélgica de virada por 3 a 1 e avança para o mata-mata no Mundial de Vôlei

A seleção feminina de vôlei venceu a Bélgica de virada, por 3 sets a 1, na tarde de hoje (8). A vitória da equipe comandada por José Roberto Guimarães garante 100% de aproveitamento a uma rodada do fim da segunda fase e classificação para as quartas de final do Mundial.

As parciais da virada foram de 26/28, 25/17, 25/11 e 25/16.

Anteriormente, a seleção já tinha vencido Itália (3 a 2), Porto Rico (3 a 0) e Holanda (3 a 0) na segunda fase. Superada também a Bélgica, agora é mata-mata. O Brasil aguarda adversário e data para o jogo das quartas de final, mas o cenário que se desenha agora é enfrentar o Japão no confronto eliminatório.

Tainara e Gabi foram os principais destaques individuais do Brasil em termos de pontuação em Roterdã, com 22 e 20 pontos, respectivamente. A belga Herbots, apesar da derrota, também teve atuação de alto nível e marcou 20 pontos. A seleção brasileira brilhou nos fundamentos de ataque, com 69 acertos, e bloqueio, com 11.

Brasil sofre no 1º set

A Bélgica dominou o 1º set desde os primeiros movimentos e chegou a abrir três pontos de vantagem. O Brasil reagiu dentro do próprio set, teve quatro pontos à frente por causa de um ataque errado de Britt Herbots, mas logo foi passado para trás pelo volume de jogo das europeias. Por um erro de saque, a Bélgica teve três set points, mas o Brasil não deixou barato e estendeu a decisão até 28 x 26. Apesar da reação, as adversárias faturaram o primeiro set com bom desempenho de Herbots.

2º set foi de reação

Apesar do número elevado de erros, a segunda parcial foi toda a favor do Brasil. O máximo que a Bélgica conseguiu foi um 9 x 9 ainda no começo, mas depois virou baile. As brasileiras chegaram a abrir 22 x 12 com boas defesas nos ataques de Herbots e Gabi, Carol, Macris e Tainara jogando em alto nível. Com um saque para fora das belgas, o Brasil venceu por 25 x 17 e empatou a partida.

Alto nível mantido

A seleção brasileira manteve o desempenho no topo no começo do terceiro set. Com um saque espetacular de Tainara e outros lances de confiança, como duas cortadas de Carol Gattaz em ocasiões consecutivas, a Bélgica demorou a entrar no jogo e chegou a apanhar de 12 x 2, quando pediu tempo. No entanto, a Bélgica só conseguiu chegar aos dois dígitos quando o Brasil já estava perto de definir o jogo. Foi um ataque de Lorena que fechou a virada em 25 x 11.

Decisão e vitória

O quarto set marcou a vitória brasileira de um modo mais equilibrado do que o anterior, mas ainda assim dominado do começo ao fim. O Brasil chegou a abrir 8 x 2 quando Gabi recebeu boa bola de Macris e mandou com força e manteve a soberania na sequência da partida. Gabi, aliás, teve uma das atuações individuais de mais destaque no jogo. No fim, Kisy garantiu o set em 25 a 16 e a virada na Holanda.

Com informações do Uol