Brasil terá Lula, 20 deputados e 13 senadores presentes no Egito para a COP27

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viajará ao Egito e será um dos nomes do Brasil na COP27 (Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). O atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), não participará do evento. Haverá representantes da Câmara e do Senado, incluindo o presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lula vai na 2ª feira (14.nov.2022) e volta no sábado (19.nov) –antes de retornar, passa por Portugal. A mulher do presidente eleito, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, acompanha-o na viagem. Também estarão na comitiva:

Simone Tebet (MDB-MS), senadora;

Marina Silva (Rede-SP), ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita;

Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Educação cotado para o ministério da Fazenda;

Aloizio Mercadante (PT), um dos coordenadores da transição de governo;

Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, que se recupera de operação de hérnia e depende de liberação médica.

