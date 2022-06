Brasil tem primeiro caso confirmado de varíola de macacos

O primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil foi confirmado em um homem que viajou para a Espanha. O paciente, de 41 anos, está internado no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, segundo informações do G1.

O Ministério da Saúde está investigando outros casos suspeitos em pacientes dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará, Rondônia e Santa Catarina — até esta quarta-feira (8), sete casos estão sendo investigados. Outro caso suspeito em São Paulo é de uma mulher, de 26 anos.

“Essa doença é um evento incomum e inesperado em áreas não endêmicas. Trata-se de um agente com alto potencial de transmissão por contato através de gotículas, principalmente por fluidos corporais, e existe a necessidade de assegurar a assistência”, disse a representante da Secretaria de Vigilância de Saúde, Janaína Sallas, à Agência Brasil.

Varíola de macacos no mundo

Na manhã desta quarta-feira (8), a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que já foram confirmados mais de mil casos de varíola de macacos em 29 países. A maioria dos casos aconteceu entre homens que fazem sexo com homens e, felizmente, nenhuma morte foi registrada até o momento.

Especialistas afirmam que a vacina contra a varíola humana também pode representar bons resultados contra a versão mais comum em roedores, macacos e outros animais. Inclusive, a farmacêutica americana Moderna anunciou que já começou a realizar os primeiros testes de uma vacina contra a varíola dos macacos.

