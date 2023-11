Brasil passa marca de 100 ouros conquistados no quadro dos Jogos Parapan-Americanos

O Brasil segue fazendo campanha vencedora nos Jogos Parapan-Americanos. Nesta quinta-feira (23), o país teve grande desempenho na natação e atletismo, e passou a marca de 100 ouros conquistados.

Ao todo, a delegação brasileira faturou 40 medalhas nesta quinta-feira, sendo 19 ouros, oito pratas e 13 bronzes, para totalizar 242 conquistas totais (112 ouros, 63 pratas e 67 bronzes) e ficar na liderança isolada do quadro.

Na segunda colocação, a Colômbia surpreendeu e passou os Estados Unidos, com 34 ouros e 115 medalhas no geral. Os norte-americanos aparecem na terceira posição, com 33 ouros e 105 medalhas totais.

O grande destaque do Brasil foi no atletismo. Foram 20 medalhas conquistadas, sendo 11 de ouro, três de prata e seis de bronze. Mas como vem sendo no torneio, a deelgação brasileira também teve dia muito vitorioso na natação, com 12 medalhas, sendo sete de ouro, três de prata e duas de bronze. Taekwondo, Ciclismo e Tênis em cadeira de rodas também garantiram medalhas para o país.

Com informações do Uol