Brasil faz grande partida, vence Itália e está na final do Mundial de Vôlei feminino

A seleção brasileira manteve vivo o sonho de um título inédito no Campeonato Mundial de vôlei feminino. O Brasil venceu a Itália por 3 sets a 1, hoje (13), em Apeldoorn, na Holanda, pela semifinal. As parciais foram de 25-23, 22-25, 26-24 e 25-19.

O primeiro set foi muito equilibrado do início ao fim, mas uma grande atuação coletiva deu a vitória às brasileiras. Enquanto a craque italiana Paola Egonu, considerada por muitos a melhor jogadora do mundo, teve 10 acertos, os pontos brasileiros foram bem distribuídos entre as atletas.

O segundo set foi mais uma vez muito equilibrado. As brasileiras conseguiram reduzir um pouco o volume de jogo de Egonu, que fez 7 pontos, mas ainda foram derrotadas pelas italianas depois de cometerem alguns erros na reta final.

O terceiro set foi eletrizante. Muito equilibrado mais uma vez, a Itália chegou a ter o set point, mas as brasileiras conseguiram a virada. Dessa vez, a capitã e craque brasileira Gabi comandou o time com 8 pontos.

O final da partida não poderia ter outras protagonistas. Grandes jogadoras do Brasil no Mundial, Gabi e Carolana fizeram 8 pontos cada uma e comandaram uma vitória soberana no quarto e último set.

Paola Egonu foi a maior pontuadora da partida com 30 pontos, mas cometeu mais erros do que o normal. Pelo lado brasileiro, Gabi teve 20 e Carol 17, sendo 10 deles em bloqueios. A central brasileira é a grande bloqueadora da competição.

Na outra semifinal, que aconteceu na última quarta-feira, a Sérvia superou os Estados Unidos por 3 sets a 1. A adversária do Brasil na grande final é a atual campeã mundial – venceu a última edição do torneio, em 2018, no Japão.

Brasil e Sérvia se enfrentam no sábado, às 15h (de Brasília), em Apeldoorn, na Holanda. A Itália enfrenta os Estados Unidos pela disputa do terceiro lugar também no sábado, às 11h, na mesma cidade.

A seleção brasileira tenta buscar um título inédito no Mundial feminino. O Brasil já conquistou três pratas, em 1994, 2006 e 2010, e um bronze, em 2014.

O Brasil chega à final do Mundial com uma campanha de dez vitórias e uma derrota – contra o Japão na primeira fase de grupos. No mata-mata, as brasileiras eliminaram o Japão por 3 sets a 2 e agora passaram pela Itália na semifinal.

Com informações do Lance!