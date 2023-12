De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado hoje (28), pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Brasil abriu 130.097 vagas formais de trabalho em novembro.

Foram registradas 1.866.752 admissões contra 1.736.655 desligamentos no mês passado. O resultado líquido foi um pouco melhor do que o de novembro do ano passado, quando houve a abertura líquida de 127.382 vagas, considerando a série com ajustes.

O maior crescimento do emprego formal, em novembro, ocorreu no setor de Serviços, com um saldo de 92.620 postos, com destaque para Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que teve saldo positivo de 62.471 empregos.

A segunda maior geração ocorreu no Comércio, com 88.706 postos de trabalho gerados no mês, principalmente no comércio varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (+19.032), Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Supermercados (+13.060), além dos artigos de Varejista de Calçados (+10.251).

Entre os estados, as Unidades da Federação com maior saldo em novembro foram São Paulo, com geração de 47.273 postos (+0,35%), em sua maioria no setor de serviços (+36.099); no Rio de Janeiro, geração de 23.514 postos (+0,67%) e Rio Grande do Sul, com saldo positivo de 11.799 postos (+0.43%).

Com informações do Terra