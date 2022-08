Bosco Saraiva vem pra estadual com proposta de reativação de projetos de Segurança

Bosco Saraiva começou ontem (16), a corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano. Bosco e o também deputado Sidney Leite, que concorre à reeleição para a Câmara Federal falaram para dezenas de pessoas na quadra da escola de samba Andanças de Ciganos, no bairro da Cachoeirinha. Os deputados são parlamentares fundamentais na luta em defesa da Zona Franca de Manaus e da manutenção dos mais de 100 mil empregos diretos que o Polo Industrial oferece aos amazonenses.

Bosco discursou sobre diversos assuntos, entre eles, a importância da manutenção do modelo econômico regional e a escolha de políticos experientes para representar o povo. O deputado ressaltou ainda que a segurança também será uma de suas prioridades e que vai reativar vários programas de combate à criminalidade que foram desativados depois que saiu da Secretaria de Segurança Pública, entre eles, o “Aviso Policia”, que era fundamental na aproximação da polícia com a população.

Trajetória Política

Em 1992, Manaus elegia para uma cadeira na Câmara Municipal, aquele que se tornaria um dos mais prestigiados e atuantes estadistas do cenário político do Amazonas. João Bosco Gomes Saraiva saiu do Morro da Liberdade para ocupar lugar de destaque entre os grandes. Tornou-se vereador da capital com o propósito de ajudar a comunidade, mas logo suas ideias e projetos se ampliariam para todo o estado. Poeta, escritor, compositor, sambista e professor, ajudou a fundar a G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade. Bosco vem da cultura popular, se orgulha de suas raízes e de seus valores culturais, além de ser um eterno “Menino do Morro”.

Bosco Saraiva tem 30 anos de trajetória pública, foi vereador por três mandatos, sendo presidente do Poder Legislativo Municipal por duas vezes, e também vice-prefeito de Manaus durante o biênio de 1995 e 1996. Assumiu os cargos de Presidente da Empresa Municipal de Urbanização- Urbam (1994 e 1995), Secretário de Estado de Infraestrutura (2003 e 2004), e Diretor Presidente de Planejamento Urbano (2009 e 2010).

Na Assembleia Legislativa, como deputado estadual assumiu a Comissão de Cultura. Em 2017 tornou-se vice-governador, ficando à frente da Secretaria de Segurança Pública (SSP – AM). Eleito deputado federal no ano seguinte, assumiu em 2019 a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Federal (Cdeics) que é responsável por acompanhar os planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, abrangendo a política e atividade agrícola, comercial e industrial, como tudo o que diz respeito à Zona Franca de Manaus, e todos os assuntos relativos à economia no Brasil.

Atualmente como deputado federal, Bosco Saraiva é presidente estadual do Solidariedade, único partido a entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, junto ao Supremo Tribunal Federal – STF, para frear os decretos governamentais que feriam a Zona Franca de Manaus e mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Em Brasília, o deputado é um incansável defensor dos milhares de postos de trabalho que o Polo Industrial oferece aos amazonenses.

Eleições 2022

Em 2018, Bosco Saraiva foi eleito deputado federal. Representa o Amazonas em Brasília, e em um dos momentos mais difíceis que o mundo enfrentou, destinou mais de R$ 85 milhões por meio de emendas parlamentares para a saúde de todo o estado. É um grande defensor da Zona Franca e os empregos dos amazonenses contra os duros golpes feitos através de decretos federais pelo governo editados nos últimos meses.

Entretanto, Bosco Saraiva percebeu o quanto Brasília o distanciou de seu povo. Nas eleições deste ano, o parlamentar vai concorrer a uma vaga para a Assembleia Legislativa. Ele entende que precisa estar mais próximo da população debatendo e buscando soluções para temas como saúde, segurança, educação, infraestrutura, entre outros. “O retorno” é como ele mesmo classifica a sua volta para casa, após cumprir uma de suas mais árduas missões como parlamentar.

“Se Deus e o povo do meu estado permitir, voltarei para casa com a sensação de dever cumprido em Brasília, estou presente em um dos momentos de maior ataque ao nosso modelo econômico, e pude defender o emprego da minha gente. Claro que outras batalhas virão, mas tenho certeza que ajudei a encaminhar muitas vitorias. São 30 anos dedicados a vida pública e isso muito me orgulha, estou fechando um ciclo”, declarou Bosco Saraiva.

Com informações da assessoria