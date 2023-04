Bosco Saraiva é nomeado novo superintendente da Suframa

Bosco Saraiva, ex-vice governador e ex-deputado federal, foi nomeado para o cargo de superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (25).

A Suframa é a principal instituição ligada à Zona Franca de Manaus, modelo econômico que concede incentivos fiscais a empresas que se instalam no Amazonas. A autarquia administra e controla esse incentivos às indústrias que formam o Polo Industrial de Manaus (PIM).

Bosco Saraiva assume o mais alto cargo da Suframa quase quatro meses depois da exoneração do general Algacir Antônio Polsin. O militar tinha assumido a superintendência em junho de 2019 e foi exonerado no fim do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022.

Após a saída do general Algacir, o economista Marcelo Pereira foi nomeado superintendente interino da Suframa e deve seguir na função até Bosco Saraiva ser empossado oficialmente.

A nomeação do novo superintendente Saraiva foi assinada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa dos Santos.

Na manhã desta terça-feira, a Suframa afirmou que, nas próximas horas, informará os detalhes sobre a posse e o início do trabalho do novo superintendente.

Bosco Saraiva é um nome conhecido na política amazonense. Empresário, Saraiva já foi vereador, deputado estadual e presidente da Câmara Municipal de Manaus, em 2013.

Em 2017, foi vice-governador de Amazonino Mendes, já falecido, em um mandato-tampão. Bosco deixou o cargo em abril de 2018, para se candidatar a deputado federal, cargo para o qual foi eleito.

Nas eleições de 2022, o político tentou uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), mas não se elegeu.

FONTE: G1 AM