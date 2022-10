Boris Casoy cochila após comentário sobre Bolsonaro durante telejornal ao vivo na CNN

O jornalista e apresentador Boris Casoy, de 81 anos, não aguentou o sono e cochilou enquanto participava ao vivo do quadro Liberdade de Opinião do telejornal CNN Novo Dia, na noite de ontem (27).

Antes disso, Boris Casoy tinha comentado sobre a rejeição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do pedido de investigação, feito pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre as supostas irregularidades na veiculação de programas eleitorais em emissoras de rádio.

Depois de opinar, o jornalista parece não ter prestado atenção no que era dito no quadro.

Com informações do Terra