Boom do mercado imobiliário no Amazonas aquece procura por corretores de imóveis

No Centec, o curso de Transações Imobiliárias registra aumento no número de matrículas em reflexo à busca por especialização para atender o mercado de trabalho

Dados divulgados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) mostram que o setor teve crescimento de 47% no primeiro semestre deste ano e as perspectivas para o fechamento de 2022 também são muito boas. Em 2021, segundo a entidade, o mercado já havia registrado alta de 7% com faturamento acima de R$ 1 bilhão. Os números positivos tornam a área uma ótima alternativa profissional, especialmente para aqueles que trabalham diariamente com transações de imóveis, os corretores imobiliários.

Após ficar desempregada em julho, a amazonense Adara Monteiro, 32, viu uma vaga aberta para consultoria de vendas em uma construtora, em Manaus, e decidiu participar da seleção. Aprovada, ainda no primeiro mês de trabalho, viu que o ‘boom’ do mercado imobiliário tem se mostrado como uma oportunidade.

“Quando fui fazer a entrevista para trabalhar na construtora, eles mostraram dados sobre o setor e, de fato, está crescendo muito. Hoje, no dia a dia do trabalho, vejo isso na prática. Todo dia a gente recebe clientes que se cadastram na nossa base de dados, esperando algum lançamento [de empreendimento]”, comenta ela.

Ela conta que decidiu se profissionalizar na área para se destacar em relação a outros corretores. Dois meses depois do novo emprego, iniciou o curso de Transações Imobiliárias no Centro de Ensino Técnico (Centec). “Quando entrei na empresa, descobri esse mundo da corretagem e comecei a correr atrás. Consegui fazer uma vendinha e comecei o curso on-line. Tem sido bom, porque é bem flexível, então faço meu próprio horário de estudo”, explica.

Planos

De acordo com pesquisa realizada em setembro pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), com 45 construtoras, quase todas (93%) pretendem lançar algum novo empreendimento em até 12 meses. Segundo o mesmo levantamento, as empresas têm como maior expectativa (87%) a compra de novos terrenos para mais conjuntos habitacionais.

José Luíz Maia Moura, 58, trabalha há mais de 30 anos com vendas, especialmente de pneus. Porém, em 2019, após surgir uma oportunidade para trabalhar com corretagem em uma construtora onde a esposa é colaboradora, José decidiu migrar para a área. “Eu ainda não tinha a formação, então, eu só acompanhava os corretores e aprendia tudo sobre o processo de venda, dos empreendimentos, de financiamento”, explica.

Rapidamente, José tomou gosto pela atividade e viu que o negócio estava crescendo. Porém, para se tornar um corretor profissional, decidiu iniciar os estudos no curso técnico em Transações Imobiliárias, em abril deste ano, no Centec. “Hoje, sou estagiário em uma construtora, mas estou em busca do meu registro profissional. Pretendo concluir o curso e seguir trabalhando na profissão, mas também com outras vendas, como eu já fazia antes”, conta.

Segundo a tutora do curso de Transações Imobiliárias do Centec, Viviane Melo, o aumento de vendas no mercado tem refletido nas matrículas de novos alunos. “A procura aumentou no primeiro semestre deste ano, pois o corretor precisa de uma licença para exercer a profissão, o registro do conselho regional. Isso faz com que os aspirantes dessa área procurem cursos profissionalizantes”, explica.

Na instituição, estudantes podem escolher entre realizar o curso presencialmente ou por meio do Ensino à Distância (EaD). “Optamos por apresentar ao futuro profissional as melhores opções para que ele consiga uma formação qualificada. Assim, ele pode decidir se prefere aulas presenciais ou on-line, o que ajuda muito aqueles que possuem horários pouco flexíveis, como é o caso dos que trabalham o dia todo”, pontua.

