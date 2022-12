Boninho movimenta as redes sociais e anuncia ‘Casa de Vidro’ antes do ‘BBB 23’ estrear

Diretor da Globo ainda deu uma pista misteriosa sobre a temporada e atiça a curiosidade do público

José Bonifácio de Oliveira Brasil, mais conhecido como Boninho, de 61 anos, anunciou nesta sexta-feira, 16, que a 23ª edição do Big Brother Brasil começará antes do que o público imaginava. Além disso, o diretor adiantou que a temporada contará com a clássica ‘Casa de Vidro’.

“Então, vai ter ‘Casa de Vidro’, sim. Além disso, o BBB23 vai começar antes de começar, mas isso eu preciso falar para vocês depois, agora não vai dar”, anunciou Boninho, sem dar mais detalhes sobre a edição.

No Twitter, fãs do programa especulam que o diretor do BBB23 abrirá votação para a ‘Casa Vidro’ antes da estreia da próxima temporada, programada para janeiro de 2023. Assim, todos os brothers, selecionados pela produção ou escolhidos pelo público, poderão entrar juntos no programa.

A lista de famosos cotados para entrar no grupo Camarote do BBB23 já está grande. Entre os nomes estão influenciadores e artistas, como Laura Brito, Vivi Wanderley, Bruna Griphão e Vitão, este último, inclusive, negou sua ida para o programa em entrevista exclusiva ao portal Terra.

Com informações do Terra