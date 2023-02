Bolsonaro zomba do 1º escalão de Lula: ‘Tem alguns lá que pelo amor de Deus!’

O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou as escolhas do presidente Lula para os atuais ministérios, e afirmou que há uma diferença enorme entre o primeiro escalão de seu governo e o atual.

“Se vocês compararem os meus ministros e os que estão no momento, há uma diferença enorme”.

As declarações ocorreram na quinta-feira (23), durante discurso em uma igreja em Orlando, nos EUA. Alguns vídeos estão sendo divulgados nas redes sociais de apoiadores do ex-presidente.

Bolsonaro arrancou risadas da plateia ao mencionar as declarações da ministra do Esporte, Ana Moser, e afirmar que ela parecia com uma “aluna da Dilma”.

“Tem alguns lá que pelo amor de Deus! Eu vi uma ministra do Esporte falando esses dias. Eu disse assim: ‘aluna da Dilma’. Entre outros ali, não tem como dar certo. Com todo respeito, é botar um de nós aqui, homens, para dirigir um carro de Fórmula 1. Não vai dar certo. Dirigir um outro carro, dirige, mas de Fórmula 1 não dá”.

Ainda em relação às escolhas para os 37 ministérios, o ex-presidente afirmou.

“ Montar um ministério, não é, eu quero você. Primeiro, tem que ver se essa pessoa está qualificada para isso e depois se ela aceita. Porque ser ministro não é tão gratificante assim não”.

Jair Bolsonaro falou a respeito de sua experiência durante os quatro anos que esteve no comando do Brasil, entre os desafios, destacou o pouco tempo que possuía para a sua vida pessoal.

“No começo, eu falo: ‘Meu Deus, qual foi o meu pecado? Para estar sentado nessa cadeira. Só problemas.’ Por vezes, companheiro, você nem lembra que tem esposa. É verdade. Você chega em casa, ela (Michelle) está dormindo ou, quando ela sai, eu que estou dormindo”.

Costumeiramente, Bolsonaro tem utilizado as redes sociais para fazer comparações entre a sua gestão e a de Lula.

“Reduzimos os ministérios. Nomeações técnicas nas áreas técnicas, em todos os escalões. Acabamos com a cultura de nomeações meramente políticas em áreas técnicas”.

FONTE: Diário do Poder