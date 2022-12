Bolsonaro viaja nesta quarta para Orlando e não fará a passagem do cargo

O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta quarta-feira (27) para Orlando, na Flórida, onde vai permanecer mesmo após deixar o governo, no próximo dia 1º de janeiro. A previsão é que o atual chefe do Executivo passe por um período de férias nos Estados Unidos. Inicialmente, ele deve ficar fora do país por pelo menos três meses.

Bolsonaro, por ocupar a presidência até 31 de dezembro deste ano, poderá viajar em avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB). Mas o retorno deve ocorrer em avião comercial ou particular. Fontes consultadas pela reportagem dizem que o voo oficial já foi reservado e que ele pode usar o serviço até o encerramento do ano.

O presidente chegou a dizer a aliados que pretendia viajar para um local onde tivessem poucos brasileiros e que não fosse incomodado pelos próximos meses.

No entanto, por questões de logística e de acomodação, decidiu passar um primeiro período no estado norte-americano da Flórida, podendo se deslocar para outros destinos nas próximas semanas.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse no começo da tarde do próximo domingo (1°). Com a decisão de Bolsonaro de deixar o país, não haverá o tradicional ato de passagem da faixa do presidente anterior para quem assume o cargo. Mas a tradição deve ocorrer mesmo assim, de maneira simbólica.

