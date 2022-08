Bolsonaro trata mal assessores depois de confusão com Youtuber

O presidente Jair Bolsonaro tratou com grosseria assessores durante a sua live semanal, realizada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, horas depois de se envolver em uma confusão com um youtuber na saída do Palácio da Alvorada.

Segundo reportagem do O GLOBO, Bolsonaro tratava da redução de impostos no Brasil, citando a diminuição dos tributos nos concentrados de proteína, conhecidos pela marca ‘Whey Protein’.

“O pessoal que gosta de malhar, isso mesmo? Pessoal de academia ai”.

Com um decreto publicado no Diário Oficial da União na mão, o presidente afirmou que baixou a alíquota de 11% para 0% nos suplementos.

Os assessores corrigiram a informação adicionando que o imposto não foi zerado, mas sim reduzido para 4%.

Bolsonaro, então, retrucou:

“Fica na tua ai”.

Pouco depois, um assessor ajudou o presidente com a pronúncia de um outro composto. Bolsonaro, então, afirmou:

“Eu perguntei alguma coisa para vocês? Eu perguntei alguma coisa?”

Ao deixar o Palácio da Alvorada, em Brasília na manhã da quinta-feira, Bolsonaro se envolveu em m confusão ao agarrar a camisa e tentar tirar o celular de um youtuber.

Wilker Leão, que tem um canal na internet, chamava o presidente de “tchutchuca do Centrão” e questionava medidas tomadas por Bolsonaro, quando foi confrontado pelo presidente.

O vídeo da confusão exibido pelo portal G1.

Bolsonaro cumprimentava apoiadores na saída do Palácio do Alvorada quando Wilker aparece gritando enquanto trasmitia um live em seu canal:

“Por que o senhor limitou delação premiada, presidente?”, perguntou.

Wilker Leão foi empurra e caiu no chão, então perguntou a Bolsonaro o que ele achava desta violência.

O influencer insistiu e continuou gritando xingamentos.

“Quero ver se você é corajoso de sair para conversar comigo, tchutchuca do Centrão. O Lula é ladrão também, mas esse aí está fazendo tudo que o PT faz, senão o PT volta”.

“Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Safado! Você é vagabundo”.

O presidente então, saiu enfurecido do carro e seguiu em direção a Wilker, tentando tirar o celular de sua mão.

“Vem cá, quero falar contigo, vem cá”, disse Bolsonaro enquanto puxava o youtuber pela camisa e pelo braço.

*Com iG