Bolsonaro teme virar alvo principal, e quer escalar filhos para CPMI dos ‘atos golpistas’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já sabe que a bancada governista direcionará as investigações na CPMI dos “Atos Golpistas” no Congresso à sua gestão e tentará responsabilizá-lo pela invasão das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro em Brasília.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) , que é deputado federal e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , senador, receberam a missão do pai para tentar minar as investidas dos governistas, que tentam encontrar ‘argumentos’ para relacionar o ex-presidente à autoria do suposto plano para dar um golpe de estado na República e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

O ex-presidente interferiu na primeira decisão do PL sobre manter os filhos do ex-presidente de fora da indicação, mas após pressão no líder, o partido deve Eduardo e Flávio para compor a mesa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito .

Os parlamentares de oposição temem que a criação da comissão saia pela culátra já que a base do governo tem maioria, o que facilita o andamento das investigações, como por exemplo, a aprovação para convoção das ‘testemunhas’.

A oposição tentará também argumentar que atos de vandalismo e violência se desencadearam por pessoas infiltradas entre os manifestantes bolsonaristas,

O governo deve ouvir o ex-ministro Anderson Torres, preso nas investigações dos atos – – e estuda convocar também o ex-presidente Bolsonaro para prestar esclarecimentos.

*Com informações de IG