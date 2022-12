Bolsonaro perde a paciência e explode com os filhos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não vê a hora do seu mandato chegar ao fim para poder tirar férias ao lado da esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro . Só que os três filhos mais velhos querem que o mandatário inicie os trabalhos de oposição já na primeira semana de janeiro. A insistência irritou o governante, que deu uma bronca no trio.

Segundo apurou o Portal iG, Flávio, Carlos e Eduardo se colocarão como oposição, mas possuem discordâncias como devem fazer isso. Para que não se tenha nenhuma desavença durante as ações, os três pressionam Bolsonaro para que ele bata o martelo da maneira que cada um deve agir.

O senador Flávio, por exemplo, defende que o PL se coloque como centro e tenha uma oposição pragmática. A ideia do parlamentar é radicalizar em assuntos de extrema relevância, como a discussão de uma possível reforma tributária. Ele também é favorável que o bolsonarismo passe a dialogar melhor com o STF (Supremo Tribunal Federal).

Carlos e Eduardo já querem um caminho mais radical. O deputado federal é favorável que todos os aliados do atual presidente, até mesmo os que fazem parte do Centrão, critiquem qualquer atitude de Lula e da esquerda. Seu maior objetivo é que não tenha nenhum diálogo entre oposição e situação.

Carlos defende que nem mesmo o Centrão faça parte do grupo. Ele sonha em trabalhar com um grupo que siga à risca todas as instruções do núcleo duro bolsonarista.

Diante dessas discordâncias, o trio tem insistido para que Bolsonaro defina o melhor caminho para o grupo. Só que o presidente da República deixou claro que só irá se preocupar com isso mais adiante.

Seu sonho é entregar o cargo para Lula e tirar férias com Michelle. Ele tem reclamado do cansaço e das dores que está sentido por conta de uma ferida na perna.

Bolsonaro dá bronca nos filhos

Diante da ansiedade dos filhos, Bolsonaro conversou com os três e mandou cada um se comportar da maneira que achar melhor. “Ele quer descansar. O presidente pode até participar de algumas reuniões, mas o foco será no descanso por algumas semanas”, explica um aliado.

A bronca foi no “estilo Bolsonaro”. “Ele estava cansado de tanta cobrança vinda de todos os lados. Sobrou para os filhos”, ressalta o aliado.

