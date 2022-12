Bolsonaro nomeia comandante do Exército escolhido por Lula

Antes de viajar para Miame, na Flórida, o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro , assinou a nomeação do general Júlio César de Arruda, para o cargo de comandante do Exército. O general foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante e a transição do governo do petista. O ato foi publicado na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial da União .

Segundo o DOU , César de Arruda assume o posto de forma interina a partir da próxima sexta-feira (30). No entanto, Lula deve formalizar o cargo assinando a nomeção do general a partir de domingo (1º), quando tomar posse do governo.

José Múcio Monteiro, futuro ministro da Defesa de do presidente eleito, já havia anunciado o nome de César de Arruda.

O esquema de antecipação da posse do comandante para dias antes da posse de Lula foi acertado semanas antes entre o governo de Bolsonaro e a equipe de transição do futuro governo de Lula.

O futuro ministro da Defesa também já anunciou os nomes dos comandantes que devem assumir a Marinha, o almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Segundo Mucio, Kanitz deve assumir o comando do cargo na segunda-feira (2). A data de início de Marcos Sampaio, que irá assumir a Marinha, ainda não foi divulgado.

