Bolsonaro está assimilando a derrota, diz Fábio Faria

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, classificou o episódio do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) como crucial para a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Lula (PT).

De acordo com o titular da pasta, o ex-capitão ainda está “assimilando” o revés.

“Ele é um ser político. Antes de ser presidente, ele ficou 28 anos como deputado. Saiu do baixo clero para virar presidente da República, algo que ninguém nunca tinha visto”, avaliou Faria em entrevista ao jornal Valor Econômico. “Eu acho que neste momento agora ele está assimilando, tentando entender o que aconteceu, o que ele vai fazer nos próximos dias para frente”.

O ministro acredita que, até a prisão de Jefferson, Bolsonaro recuperava terreno e diminuía a sua rejeição junto ao eleitorado feminino.

“O presidente, ao longo da eleição, foi recuperando muita gente, foi diminuindo a rejeição. Naquele episódio do Roberto Jefferson, ele estava cruzando. Era o momento que estava fazendo o “x”. Ali, foi um momento crucial, porque foi uma semana antes da eleição”, afirmou. “Ele já estava crescendo no voto feminino. Aí volta aquela questão do armamento, mostra um aloprado, que deu 20 tiros contra a polícia e foi colocado como apoiador [do Bolsonaro]”.

*Com informações de Carta Capital