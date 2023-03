Bolsonaro deve viajar pelo Brasil mirando 2024, diz líder do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro devem viajar pelo país entre maio e junho deste ano, segundo o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto .

“Essas visitas seriam grandes reuniões. Então, nós temos que nos organizar para fazer grandes reuniões nos estados”, disse o líder do PL a jornalistas na última quarta-feira (1).

“Ela veio trabalhar esses dias, estava trabalhando hoje e está desenvolvendo a melhor maneira de fazer essas visitas. Isso custa caro, para ela se movimentar, então temos que nos organizar”, afirmou Costa Neto.

O líder da sigla afirmou ainda que a meta do partido é eleger pelo menos 1.000 prefeitos em 2024 e Bolsonaro ficará responsável pelo trabalho de eleição dos prefeitos.

“Prefeitos vai ser com o Bolsonaro. Só com o número de deputados que nós temos, temos que chegar a 1.000 prefeitos. Com o trabalho que nós podemos fazer, que o Bolsonaro pode fazer nas eleições , nós podemos até passar bastante disso”, disse Valdemar.

Volta ao Brasil

Segundo Costa Neto, Bolsonaro deve retornar ao Brasil em abril.

“Eu acho que o Bolsonaro entra no ritmo daqui, no máximo, 1 mês ou 1 mês e meio. Eu acho que vai estar aqui em abril, na minha opinião”, falou o presidente do PL ao conversar com jornalistas.

Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro. Ela retornou ao Brasil no dia 26 de janeiro.

