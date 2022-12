Bolsonaro dá medalha de saúde pública a Lindôra Araújo, da PGR, contrária à CPI da Covid

A honraria foi concedida pelo presidente a Lindôra Araújo em decreto publicado nesta semana no DOU (Diário Oficial da União).

O texto também é assinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

No mês passado, a vice-PGR pediu ao STF o arquivamento de uma apuração contra Bolsonaro e seus aliados por incitação ao crime, aberta com base no relatório da CPI da Covid.

A investigação atribuiu ao presidente a responsabilidade por um “cenário de disseminação de comunicações enganosas que levaram as pessoas a adotarem comportamentos inadequados para o combate à pandemia”.

Em julho, Lindôra também já havia pedido o arquivamento de outras cinco apurações contra Bolsonaro.

Os procedimentos apuravam supostos crimes de epidemia, prevaricação, infração de medida sanitária, charlatanismo e emprego irregular de verba pública.

Bolsonaro também concedeu a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz a vários outros aliados.

• Almir Garnier Santos, Comandante da Marinha;

• Bruno Bianco Leal, Advogado-Geral da União;

• Carlos de Almeida Baptista Junior, Comandante da Aeronáutica;

• Cristiane Rodrigues Britto, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

• Daniella Marques Consentino, presidente da Caixa;

• Joaquim Alvaro Pereira Leite, ministro do Meio Ambiente;

• Kassio Nunes Marques, ministro do STF;

• Marco Antonio Freire Gomes, Comandante do Exército;

• Paulo Cezar Rezende de Carvalho Alvim, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações;

• Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa;

• Ronaldo Vieira Bento, ministro da Cidadania;

• Victor Godoy Veiga, ministro da Educação.

Com informações do Uol