Bolsonaro confirma que irá a debate na Band hoje, afirma ministro da Casa Civil

Após Jair Bolsonaro (PL) afirmar que não participaria do debate presidencial na TV Bandeirantes, marcado para hoje (28), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirmou à Folha de S.Paulo a participação do presidente.

Ontem (27), em evento na Bahia, o presidente confirmou para aliados que iria sim ao debate. No meio da semana, ministros disseram que ele teria decidido não comparecer. Já membros da campanha e integrantes do governo defendiam que Bolsonaro faltasse ao encontro para não se expor. Outros aliados alegavam ainda que ele seria alvo de críticas mesmo sem comparecer e que assim ficaria sem chance de retrucar os adversários. A ida ao debate, por outro lado, serviria para o chefe do Executivo debater diretamente com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com um ministro, a decisão não tem nada a ver com o bom desempenho de Lula na entrevista para o Jornal Nacional. “Isso já estava definido há muito tempo”, afirmou.

Em entrevista para o SBT no início do mês, Bolsonaro disse que pretendia ir aos debates organizados pelas emissoras para as eleições deste ano depois de ter afirmado outras vezes que não iria caso Lula também não fosse.

O evento é organizado pela Folha de São Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura e deve iniciar as 21h.

Com informações do IG