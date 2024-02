Em uma celebração que será marcada pela paixão ao folclore e pela expectativa de mais uma vitória, o Blog Azul apresenta o esperado evento ‘Povo Festeiro’, abrindo oficialmente a temporada bovina de 2024 em Manaus. Com o objetivo de antecipar o clima festivo que envolve o Festival de Parintins, o encontro, que ocorrerá no sábado (24), no Centro de Convenções Vasco Vasques, promete reunir uma multidão de torcedores do Boi Caprichoso.

“As expectativas são as maiores possíveis para estar abrindo essa temporada bovina de 2024. Acreditamos que essa seja a maior de todas, devido a grande visibilidade nacional que o boi-bumbá vem atingindo. Por isso, estamos preparando um evento único, com conforto e serviços de excelência”, afirma Washington Vasconcelos, um dos organizadores do evento.

Com ingressos disputados e esgotamento do camarote, a festa oferece aos apaixonados pelo Boi Caprichoso a oportunidade de mergulhar no universo encantado do folclore amazonense. O trio oficial do boi, composto pelo amo do boi Prince do Caprichoso, o levantador de toadas Patrick Araújo e o apresentador oficial Edmundo Oran, estará presente para animar o público com um repertório vasto de toadas e momentos surpresas.

Além das tradicionais atrações azuladas, o ‘Povo Festeiro’ deste ano traz uma novidade emocionante: uma parceria com a ONG Parceiros Brilhantes, que visa promover a solidariedade em comunidades não apenas em Manaus, mas em todo o Amazonas. O evento ainda contará com espaços instagramáveis, serviços de beleza gratuito, áreas de descanso, praça de alimentação e muito mais.

O Blog Azul, formado por um grupo de torcedores apaixonados pelo Festival de Parintins e pelo Boi Caprichoso, há 9 anos se dedica a difundir e preservar a cultura folclórica da região. Com eventos como este, o grupo busca expandir a paixão pelo boi bumbá e fortalecer a identidade cultural do Amazonas.

A expectativa é de que o evento ‘Povo Festeiro’ reúna cerca de 3500 pessoas em uma noite de celebração e emoção, proporcionando aos presentes uma prévia do que está por vir no aguardado Festival de Parintins.

Com a energia contagiante das toadas, a magia das apresentações e o compromisso com a solidariedade, o Blog Azul mais uma vez promete fazer história na abertura da temporada bovina.

“O que o nosso público pode esperar, com certeza, é um evento muito bonito esteticamente, cheio de surpresas e momentos especiais. Selecionamos um repertório caprichado para essa abertura e temos certeza que vai ser um grande sucesso mais uma vez”, destaca Washington.

SERVIÇO:

Evento: Blog Azul – Povo Festeiro

Data: 24 de fevereiro (sábado)

Hora: A partir das 19h

Local: Centro de Convenções Vasco Vasques – Av. Constantino Nery, 5001, Flores

Ingressos: Área Povo Festeiro R$ 80,00 (2º lote)

Para saber mais: (92) 9 9272-5551 ou pelo instagram @blogazul

Com informações da assessoria