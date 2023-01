Bloco das Piriguetes vai pagar R$ 2 mil para melhores fantasias hoje no Via Torres

Premiação será dividida entre os três melhores homens vestidos de piriguetes e as três melhores fantasias do evento mais irreverente de Momo_

O Bloco das Piriguetes 2023, considerado o mais irreverente evento da Folia de Momo, chega a sua 11ª edição cheia de novidades. A começar pela premiação de R$ 2 mil reais divididos entre os três melhores homens vestidos de piriguetes e as três melhores fantasias. Serão 12h de muita diversão hoje (14), a partir das 16h, no Via Torres – 3211, Avenida Governador José Lindoso, bairro Flores, na Zona Norte.

A portaria estará liberada das 16h às 20h para o público em geral. Para homens trajando piriguete ou pessoa produzida com qualquer fantasia, o livre acesso durará o evento todo. Após às 20h, o ingresso custará R$ 20.

Segundo o produtor cultural, Erick Guimarães, o público já pode “revirar as gavetas” e preparar uma superprodução para o evento.

“Caprichem. Revire as gavetas e libere a piriguete que existe em você. Porque irreverência, alegria, organização, segurança, música e premiação é o que teremos. Há 11 anos promovemos diversão no carnaval e este ano será o retorno presencial após o período crítico da pandemia”, disse Guimarães.

Outras informações sobre o Bloco das Piriguetes 2023, por meio do (92) 98244-0400 e no @ecomusicall (Facebook e Instagram).

Atrações já confirmadas

Dentre as atrações já confirmadas estão: Vanessa Auzier, Free Lancer, Os Embaixadores Elétrico, Banda Impakto, DJ Paulo Marques, banda Frutos do Pagode, dentre outras.

O evento tem a assinatura da Arsenal Produções e da Eco Musical e foi realizado em 2021, por meio de live com a Lei Aldir Blanc.

Serviço

O que? Bloco das Piriguetes 2023

Quando? 14 de janeiro

Onde? Via Torres – 3211, Avenida Governador José Lindoso – bairro Flores, na Zona Norte

Quanto? Portaria liberada das 16h às 20h para o público em geral. Para homens trajando piriguete ou pessoa produzida com qualquer fantasia, a liberação durará o evento todo. Após às 20h, o ingresso custará R$ 20.

Para saber mais – (92) 98244-0400 e no @ecomusicall (Facebook e Instagram).

Com informações da assessoria