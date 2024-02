O mais aguardado bloco de carnaval da cidade, chega à sua 44ª edição mais criativo e experiente do que nunca, para mais de 10h de festa, shows com mais de 15 atrações, entrada gratuita, área vip, campanha de doação de sangue, sustentabilidade e animação em dois palcos

Experiente, irreverente, cativante. É com estas qualidades que o Bloco das Piranhas chega à sua 44ª edição para mais de 10 horas de shows com mais de 15 atrações musicais, dois palcos, espaço inclusivo e muita responsabilidade social. O evento ocorrerá neste domingo, 11 de fevereiro, a partir das 16h, no Podium da Arena da Amazônia, e faz parte da Rota da Folia Manaus promovida pela Sintonnia Artística e pelo Grupo Arsenal Service. O acesso para pista é gratuito e a área vip custa R$50 (com abadá). Informações pelo (92) 98645-8022.

E é no melhor clima, ‘é festa é alegria, um vestido aposentado vira fantasia’ que os organizadores pretendem receber o público no domingo de carnaval.

“Já está tudo pronto. Teremos atrações para todos os gostos, uma excelente infraestrutura, segurança, praça de alimentação. É vestir o vestido da mãe, esposa, irmã e ir brincar. Com responsabilidade, tranquilidade e alegria, como fazemos há quase 44 anos”, destacou um dos idealizadores do Bloco das Piranhas, Teko Botelho.

Na véspera da folia, 10 de fevereiro, das 7h às 17h, a Associação Bloco das Piranhas, convoca toda a sociedade a doar sangue e ajudar o Hemoam a bater a meta de 600 doações.

“A Rota da Folia Manaus quer diversão com segurança, carinho e sustentabilidade. Para isso, idealizou ações de sustentabilidade e tem como parceiro o Instituto Mais Saber que recolhe as latinhas e gera renda para várias famílias. E temos a ação de solidariedade para brincarmos o carnaval também pensando em quem não poderá estar lá. A exemplo do que já ocorreu com a torcida da Raça Rubro-Negra que levou seus integrantes de forma coletiva, pela primeira vez para doar sangue. Agora é a vez do Bloco das Piranhas”, destacou o idealizador da Rota, Arnaldo Neto.

A coordenação ressalta que para a doação dos tipos A e B Positivo, é preciso agendar com o Hemoam pelos contatos: 3655-0166 / 3655-0271 ou WhatsApp (92) 98431-9920.

Confira a programação:

PALCO 1: Kelton Piloto, Os Embaixadores, Dennys Salvador, Wilsinho de Cima e Bateria Show, Evandro Jr & SambaXote, Claudinho Dias, Guto Lima.

PALCO 2: Rogerinho da Bahia, Vai Garotão, Banda de Carnaval Vem Folia, Bagaceiros do Forró, Vanessa Auzier, Banda Marrakesh, Daniel Trindade.

Nos intervalos os DJs: Luciano Mateus, Layla Abreu, Alex Marks, Toinho.

Participações Especiais: Jessica Lima, Leandrinho

Do Parque 10 para Manaus ver

O Bloco das Piranhas, uma das mais antigas e tradicionais festas do carnaval amazonense, completa 44 anos em 2024.

Originado no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital amazonense, o bloco foi criado em 1981 por um grupo de rapazes sem grandes pretensões, tendo a irreverência como principal inspiração.

Com o passar dos anos, o evento conquistou cada vez mais público e espaço, tornando-se o maior carnaval de rua de Manaus. Jovens e adultos de todas as classes sociais aderiram à festa, que resgatou o antigo espírito da folia manauara, quando o centro urbano servia de salão e passarela para os mais debochados foliões da cidade.

Devido ao aumento do número de brincantes, o Bloco das Piranhas saiu do Parque Dez e ganhou espaços como Manaus Show Clube, Aeroclube de Manaus, o estacionamento do antigo estádio Vivaldo Lima e o Sambódromo.

A marca registrada do Bloco das Piranhas são os homens vestidos de mulher. Não raro, muitos brincantes vestiam roupas pela metade, como vestidos, e mini saias, biquínis e acessórios “emprestados” de suas mães ou esposas.

Além da diversão, o evento ajudou a fomentar a cadeia produtiva de eventos.

“O Bloco é o grande responsável por mudar o carnaval de rua do nosso estado. Ajudou a impulsionar a economia com geração de empregos diretos e indiretos, socializou e integrou pessoas, promoveu e promove cultura, proporcionando diversão e alegria popular com responsabilidade”, destacou Marcos Botelho, um dos fundadores do Bloco e organizador do evento.

“Antigamente, os blocos desciam nas escolas de samba. Somos ‘a mãe’ do carnaval de rua de Manaus e inspiramos outros grupos. Com 44 anos de história, o Bloco das Piranhas continua sendo um marco na tradição do carnaval de Manaus, trazendo alegria e irreverência para as ruas da cidade”, avalia o diretor do bloco, Elizeu Bacelar.

Serviço

O que? Bloco das Piranhas na Rota da Folia Manaus

Quando? 11 de fevereiro, a partir das 16h

Onde? Av. Constantino Nery, 5001 – Bairro Flores – Zona Centro-Sul de Manaus

Quanto? Pista gratuita e área vip R$ 50 (com abadá)

Para saber mais: (92) 98645-8022

Com informações da assessoria