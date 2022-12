Biden anuncia apoio de US$ 2 bilhões a Zelensky para defesa do espaço aéreo na Ucrânia

Em coletiva de imprensa, os presidentes Joe Biden e Volodymyr Zelensky disseram que reunião bilateral teve como foco o apoio teve como foco o apoio à defesa aérea da Ucrânia

Em entrevista coletiva ao lado do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou hoje (21), que a questão mais importante da reunião bilateral entre os dois líderes é o apoio à defesa aérea de Kiev.

Segundo ele, a conversa girou em torno de maneiras para fortalecer a Ucrânia e proteger o país contra ataques com mísseis da Rússia.

“No próximo ano, nosso movimento avança para lutar por nossa liberdade e independência. Tenho boas notícias voltando para casa. O presidente Biden anunciou um novo pacote de apoio à defesa, de cerca de US$ 2 bilhões, e o elemento mais forte desse pacote é o sistema de defesa Patriot – algo que fortalecerá significativamente nossa defesa aérea”, disse Zelensky.

O líder ucraniano disse que proteger o espaço aéreo de seu país é fundamental para garantir a segurança do setor de energia e de infraestrutura vital para a sobrevivência da população.

“Este é um passo muito importante para criar um espaço aéreo seguro para a Ucrânia e é a única maneira de impedir que o país terrorista e seu ataque terrorista atinjam nosso setor de energia, nosso povo e nossa infraestrutura. Tivemos uma negociação muito boa sobre nossos passos estratégicos, que discutimos com o presidente Biden e o que esperamos no próximo ano e para o que estamos preparando. Isso é muito importante para todos os ucranianos”, disse ele.

Zelensky também disse que espera que o Congresso dos Estados Unidos aprove um novo pacote de ajuda de US$ 45 bilhões.

“A Rússia precisa ser responsabilizada por nós, nosso povo, pela Europa e o mundo livre”, disse Zelensky.

Na coletiva, Biden afirmou que é importante para os americanos e para o resto do mundo continuar a ouvir diretamente o presidente ucraniano, chamando o povo da Ucrânia e a liderança de Zelensky de inspiradores.

“À medida que entramos no ano novo, é importante para o povo americano e para o mundo ouvir diretamente de você, senhor presidente, ouvir sobre a luta da Ucrânia e a necessidade de permanecermos juntos até 2023”, disse Biden, elogiando a população do país invadido por sua “determinação inquebrantável” e sua “forte posição contra a agressão”.

O presidente dos Estados Unidos disse que era “significativo falar um com o outro pessoalmente, olhar nos olhos um do outro, porque a liderança durante esta terrível crise inspirou o povo ucraniano como o senhor fez, senhor presidente, e o povo americano e todo o mundo”, disse Biden.

“Você nunca estará sozinho”, acrescentou.

O líder da Casa Branca declarou que ele e Zelensky “compartilham exatamente a mesma visão” para a paz na Ucrânia após a invasão da Rússia.

“Uma Ucrânia livre, independente, próspera e segura é a visão – ambos queremos que esta guerra acabe”, disse. “Poderia acabar hoje, se Putin tivesse alguma dignidade e fizesse a coisa certa. Mas isso não vai acontecer.”

Olhando para o futuro, disse Biden, os Estados Unidos e seus aliados vão continuar esforços “para ajudar a Ucrânia a ter sucesso no campo de batalha”.

“Ele pode ter sucesso no campo de batalha com a nossa ajuda e a ajuda de nossos aliados europeus e outros. Se e quando o presidente Zelensky estiver pronto para conversar com os russos, ele também poderá ter sucesso, porque terá vencido no campo de batalha”, afirmou.

Com informações da Veja