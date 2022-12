Bicampeã, Argentina atropela Croácia e chega à final da Copa do Mundo pela sexta vez

A vitória por 3 a 0 diante da Croácia, na semifinal da Copa do Mundo, na tarde de hoje (13), coloca a equipe sul-americana pela sexta vez numa decisão. A final será no domingo, às 11h (de Manaus), contra França ou Marrocos, que fazem a segunda semifinal na quarta-feira.

Bicampeã do mundo (1978 e 1986), a Argentina mantém a marca de nunca ter perdido uma semifinal de Copa. Os vice-campeonatos aconteceram em 1930, em 1990 e, mais recentemente, em 2014.

Veja histórico

1930 – Primeiro vice

O primeiro Mundial da história foi disputado no Uruguai. A estrela do time argentino era o atacante Guillermo Stábile. Na decisão contra o Uruguai, a Argentina perdeu por 4 a 2 e ficou com o vice.

1978 – Primeiro título

A Argentina demorou 48 anos para voltar a uma decisão e conseguiu o feito numa Copa realizada em casa. A competição teve duas fases de grupos. Na segunda, os líderes de seus grupos disputariam a final. Brasil e Argentina chegaram à última rodada brigando pela vaga no saldo de gols, mas os argentinos venceram o Peru por 6 a 0, em jogo que se tornou suspeito. Assim, a Argentina, líder do Grupo B, enfrentou a Holanda, líder do A. Na decisão, fez 3 a 1, com dois gols de Mario Kempes.

1986 – Segundo título

A Copa do México foi a Copa de Diego Armando Maradona, que marcou cinco gols na competição – os mesmos cinco que, em 2022, Messi já marcou na Copa do Mundo do Catar. A Argentina fez um jogo histórico com a Inglaterra nas quartas de final (aquele dos dois gols de Maradona, um com “la mano de Díos”), superou a Bélgica na semifinal e, na grande decisão, fez 3 a 2 na Alemanha Ocidental. Burruchaga foi o autor do gol do título.

1990 – Segundo vice

Alemanha Ocidental e Argentina repetiram a final de quatro anos antes na Copa da Itália. Numa Copa em que eliminou o Brasil nas oitavas e venceu o time da casa nos pênaltis na semifinal, a Argentina sucumbiu aos alemães na decisão, em derrota por 1 a 0, com um gol de Andreas Brehme.

2014 – Terceiro vice

Demorou 24 anos para a Argentina voltar a uma decisão de Copa do Mundo. E aconteceu justamente no Brasil, dias depois de a seleção brasileira cair para a Alemanha na semifinal com uma goleada por 7 a 1. O cenário era perfeito para o título argentino, mas os alemães foram mais competentes no Maracanã e venceram por 1 a 0, com gol de Mario Gotze.

Com informações do ge / globo