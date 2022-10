Beneficiários do Auxílio Brasil e BPC já têm acesso ao consignado

A Caixa e outros 11 bancos estão autorizados, a partir desta segunda-feira (10), a realizarem empréstimo consignado aos contemplados com o Auxílio Brasil e BPC, Benefício de Prestação Continuada.

A operação permite que os cidadãos tenham descontado direto na fonte pagadora dos benefícios sociais as parcelas de empréstimos contratados junto a instituições financeiras habilitadas pelo Ministério da Cidadania.

Os descontos são realizados automaticamente do valor mensal do benefício durante o prazo contratado.

Os bancos calculam que esse modelo de empréstimo tem menos riscos de inadimplência, o que faz com que os juros tendam a ser mais baixos.

A iniciativa faz parte do Programa Renda e Oportunidade, lançado pelo Governo Federal para alavancar a retomada do emprego e da economia do país.

Responsáveis das famílias contempladas pelo Programa Auxílio Brasil e titulares do Benefício de Prestação Continuada poderão fazer o empréstimo consignado diretamente nos bancos autorizados.

Outras informações no site cidadania.gov.br.

*Com Agência Brasil