Belarmino Lins ressalta terminais flutuantes no interior do Estado

De acordo com o deputado estadual Belarmino Lins (PP), a construção de 31 terminais flutuantes destinados ao interior do Amazonas, dos quais 21 já se encontram em operação, mostra a importância dos investimentos em infraestrutura do governador Wilson Lima (União Brasil) para melhorar e modernizar a prestação de serviços nos municípios.

“Os investimentos financeiros somaram R$ 40,1 milhões e o Governo já concluiu 25 terminais, sendo que 21 já estão em pleno funcionamento e quatro aguardam entrega”, disse o parlamentar, destacando balanço feito pelo governador na última segunda-feira (21/11), em vistoria aos terminais no Estaleiro do Juruá, no distrito do Cacau Pirera.

Conforme Belão, além dos 25 citados, mais seis terminais encontram-se em construção. “Ao todo, são 31 terminais com que o Governo do Estado vai ajudar o trabalho do pequeno produtor ao facilitar o escoamento da produção”, disse o deputado, elogiando a participação da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) no empreendimento que desfruta de iluminação a LED sustentada por placas de energia solar.

“Vale afirmar que os terminais contemplam as regras da sustentabilidade e a iluminação LED, com energia solar, é prova disso”, disse Belão, parabenizando Wilson Lima e as populações interioranas, contempladas com as novas estruturas.

Os 21 municípios já beneficiados pelos terminais: Autazes, Careiro, Tapauá, Boa Vista do Ramos, Maués, Anamã, Barcelos, Nova Olinda do Norte, Barreirinha, Nhamundá, Parintins, Humaitá, Alvarães, São Paulo de Olivença, Manicoré, Benjamin Constant, Jutaí, Juruá, Tefé, Uarini, Beruri, Atalaia do Norte e Urucurituba.