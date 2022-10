Belarmino Lins pede que Seinfra realize vistoria técnica preventiva nas pontes das rodovias AM-010 e AM-363

Preocupado com as ocorrências que resultaram no desmoronamento de várias pontes na BR-319, o deputado Belarmino Lins (PP) encaminhou requerimento ao Governo do Estado pedindo que a Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (SEINFRA) realize uma vistoria técnica preventiva nas pontes situadas ao longo das rodovias AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e AM-363 (Estrada da Várzea).

Segundo o parlamentar, a solicitação contempla uma exposição de motivos enviada ao seu gabinete pelo ex-vereador itacoatiarense Carlos Alberto da Costa Marques, popularmente conhecido como Rico, alertando para a relevância da averiguação técnica como forma de prevenir a ocorrência de acidentes como os registrados recentemente na BR-319, que, além dos prejuízos materiais, ceifaram vidas humanas e isolaram cidades localizadas na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

“Lamentamos profundamente os acontecimentos da BR-319 e por isso estamos solicitando ao governador Wilson Lima e ao titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a realização de uma ampla vistoria técnica preventiva envolvendo as pontes situadas ao longo da AM-010 e AM-363, conhecida como Estrada da Várzea”, comenta Belão.

Com base em informações repassadas por Rico, Belarmino ressalta que o momento é de alerta sobre a situação das pontes situadas entre os quilômetros 21 e 78 da AM-010, no sentido Itacoatiara/Manaus, abrangendo a Vila de Lindóia, e também em quatro pontes localizadas na AM-363 (Estrada da Várzea).

Para o líder progressista, a vistoria “é premente” tendo em vista a forte movimentação de veículos pesados nas duas rodovias, em razão das operações da empresa Eneva transportando gás do chamado “Campo do Azulão”, compreendendo as cidades de Silves e Itapiranga, até Boa Vista, capital do Estado de Roraima. “Veículos pesados trafegam diariamente nas duas rodovias, o que, como não poderia deixar de seu, exige cuidados, prevenção”, destaca Belão.

