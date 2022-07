Belarmino Lins e George Lins participam de debates em Barreirinha, no Baixo Amazonas

Em reunião no Amazonas Show Clube, no último final de semana, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) e o pré-candidato a Assembleia Legislativa do Estado Amazonas (Aleam), George Lins (UB), participaram de importantes debates sobre diversas questões pertinentes ao município de Barreirinha, no Baixo Amazonas, inclusive questões ligadas à causa indígena.

Os assuntos, envolvendo saúde, educação, assistência social e outros, construíram a pauta de uma longa reunião no Amazonas Show Clube entre Belarmino e George com o prefeito Glenio Seixas, o vice-prefeito Ridson Barbosa, o ex-prefeito Gilvan Seixas e os vereadores Ronan Barbosa (presidente da Câmara Municipal), Kleuson, Margareth, Renilson Marinho e Wanderlan Cabral.

Também participaram do reunião os secretários Péricles Tavares (Saúde), Eronildo Cabral (Cultura), Márcio Rogério (Educação) e Anilson Pantoja (Administração), além do coordenador do Departamento Indígena, Gecinaldo Satere.

Em entrevista à Rádio Ariramba, Belarmino e George também discorreram sobre temas que, além de saúde e educação, também focaram o setor primário do município.