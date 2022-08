Belarmino Lins destaca aprovação, na CCJ da Aleam, de PL que autoriza o pagamento de precatórios do Fundef

Após comemorar nas redes sociais a autorização governamental para o pagamento de precatórios do Fundef aos profissionais da educação, o deputado Belarmino Lins (PP) destacou a celeridade da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Aleam) para que a votação do projeto de lei do Governo do Estado, que determina o pagamento do benefício, ocorra de forma urgente.

Em aparte a discurso do deputado Serafim Corrêa (PSB), na manhã desta terça-feira (09), Belarmino apelou à sensibilidade do deputado-presidente do Legislativo Estadual, Roberto Cidade (UB), para colocar o projeto já na pauta de votação desta quarta-feira (10).

“Acreditamos na alta sensibilidade do presidente do Poder, deputado Roberto Cidade, que há de brindar a população amazonense, na sessão de amanhã, quarta-feira (10), com a votação do projeto de lei em que o Governo do Estado pede autorização da Aleam para efetuar o pagamento de precatórios do antigo Fundef, conforme recursos já transferidos, de grande interesse dos operadores da educação do nosso Estado”, disse Belarmino, vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Aleam.

No aparte, o líder progressista ressaltou seus esforços, desde a semana passada em favor do pagamento, fazendo também questão de enfatizar o engajamento de Serafim para que o pagamento do benefício se tornasse realidade. Reunida na manhã desta terça, a CCJ aprovou, por unanimidade, o projeto de lei governamental sobre o pagamento da diferença de valores referentes ao Fundef.

Na segunda-feira (08), o governador Wilson Lima postou mensagem no Twitter destacando o envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa. “Enviamos para a Aleam o projeto que autoriza o pagamento do Fundef para profissionais do magistério da Educação Básica, ativos e aposentados, que estavam no cargo entre 1998 e 2007. Peço celeridade aos deputados para que a gente avance e reconheça quem tanto fez pela Educação”, postou o governador.

Segundo Belão, o pagamento passou a valer em todo o país desde março passado após aprovação da matéria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. “O Governo do Estado foi sensível ao apelo que fizemos na semana passada em favor dos professores de todo o nosso Estado, que realmente merecem ser recompensados por seus grandes esforços pela educação básica”, disse o deputado.