Belarmino destaca Medalha Ruy Araújo a Roberto Cidade

Reeleito com votação histórica nas eleições de 2022, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), deverá ser agraciado com a Medalha Ruy Araújo, de acordo com projeto de resolução, de autoria coletiva, protocolado nesta quarta-feira (30) na Aleam.

Em breve discurso, o deputado Belarmino Lins (PP), um dos articuladores da propositura, destacou a homenagem como “uma questão de justiça” a Cidade, que, segundo o líder progressista, “sempre teve um olhar para frente e sempre tratou os parlamentares de maneira igualitária”.

Conforme Belão, Cidade realiza uma gestão exemplar no comando da Aleam, “valorizando os parlamentares, facilitando e fortalecendo as ações dos deputados voltadas para o bem do Amazonas”. De acordo com ele, desde que se elegeu presidente do Poder Legislativo Estadual, Cidade “governa com o coletivo, ouvindo cada deputado”.

Além dos parlamentares, Belarmino Lins destacou também a sensibilidade de Roberto Cidade em relação aos servidores. “Por isso, ele será digno da homenagem que lhe será prestada e por isso também será aclamado mais uma vez presidente da nossa Assembleia Legislativa”, disse Belão.