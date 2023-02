Bebê Bolsonaro vem aí! Carluxo engravidou ex-secretária de ministério

Na família de Jair Bolsonaro não se fala em outra coisa! O filho zero dois do ex-presidente do Brasil, Carlos Bolsonaro, engravidou uma ex-secretária do Ministério da Economia, de Paulo Guedes.

A coluna LeoDias conversou com pessoas próximas à família, que confirmaram que a notícia não é novidade entre eles. Há um tempo, Carlos comentou com os mais próximos que teria engravidado a mulher em questão. O parto estava previsto para fevereiro, portanto a criança pode já ter nascido.

A mulher em questão foi indicada à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, vinculado ao Ministério da Economia, pelo próprio Jair Bolsonaro. Ela deixou a função em maio de 2022, onde estava desde 2019, e passou a integrar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington.

Carlos Bolsonaro, também conhecido como Carluxo, tem 38 anos e é vereador pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Republicanos, há cinco mandatos.

Jair Bolsonaro, vale lembrar, já é avô. O deputado federal Eduardo tem uma filha e o senador Flávio, duas.

FONTE: Metrópoles