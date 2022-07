BC lança moedas coloridas comemorativas de 200 anos da Independência do Brasil

O Banco Central lançou hoje duas moedas em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil. Uma delas é de prata e a outra de cuproníquel – um tipo de liga de cobre e níquel -, com valor de venda ao público por R$ 420 e R$ 34, respectivamente. A segunda possui uma faixa nas cores verde e amarela. É a primeira vez que o Brasil tem moedas com detalhes coloridos.

Serão produzidas, inicialmente, 5 mil unidades da moeda de prata, podendo chegar a 20 mil, a depender da procura. Já a de cuproníquel começará com tiragem de 10 mil, chegando a 40 mil exemplares. As moedas, produzidas pela Casa da Moeda, poderão ser adquiridas no site do Clube da Medalha.

Na moeda de prata, foi feita uma composição de imagens, com o busto de Dom Pedro I em primeiro plano, e uma cena de uma reunião entre Dona Leopoldina e o ministro José Bonifácio, retratada ao fundo. Para a montagem, foi usada parte da litografia “D. Pedro I: Imperador”, de Sebastian Sisson, e do quadro “Sessão do Conselho de Estado”, de Georgina de Albuquerque.

A versão em cuproníquel retrata o grito da Independência, com base na tela “Independência ou Morte”, de Pedro Américo, datada de 1888. A diretora de Administração do BC, Carolina Barroso, explicou que essa é a primeira moeda brasileira com uso de cores, nesse caso o verde e o amarelo. Além disso, terá a primeira estrofe do Hino da Independência gravado no reverso.

Participam da cerimônia, transmitida ao vivo no canal do BC no YouTube, o presidente Roberto Campos Neto, e a diretora de Administração, Carolina Barros. A historiadora Aline Montenegro Magalhães, do Museu Histórico Nacional, fez uma palestra sobre a “Iconografia da Independência”.

“As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que trouxe como desfecho a independência do nosso país”, afirmou o presidente do BC.

O bicentenário será celebrado em 7 de setembro de 2022. A homenagem faz parte das celebrações coordenadas pela Comissão Interministerial Brasil 200 Anos, chefiada pela secretaria Especial de Cultura, do ministério do Turismo.

