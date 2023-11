Bazar de Natal na Assembleia Legislativa segue aberto ao público até sexta-feira

Segue até amanhã (1º), das 8h às 15h, o “Bazar de Natal” da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). São 66 expositores que comercializam inúmeros produtos, como perfumaria; artesanato; semijoias; decoração; guloseimas; vestuário; bolsas; sapatos e outros. O objetivo do Bazar, que acontece no estacionamento da Casa Legislativa, também é garantir renda extra no período do fim de ano aos empreendedores.

O presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), destaca que o Bazar de Natal é uma tradição na Casa Legislativa, sendo uma oportunidade para os empreendedores conseguirem renda extra. “É um momento muito aguardado pelos servidores, pela exposição de variedade de produtos e também aos empreendedores, que tem uma alternativa de renda a mais, no período de festas de final de ano, que sempre é bem-vinda”, avaliou.

A diretora de Assistência Social, Karla Stald, explica que a iniciativa é uma oportunidade de divulgar e prestigiar o trabalho do microempreendedor e empreendedor individual.

“Com o Bazar, oportunizamos aos servidores e comunitários expor seus produtos gerando renda. Além disso, o Bazar auxilia nas compras de Natal dos servidores com melhores preços”, afirmou.

Karla Stald, que também é responsável pela organização do evento, adiantou que o Bazar tem atrações culturais, como a Fanfarra Natalina e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel.

A coordenadora do Clube de Mães do Manôa, Edione Alves, falou da expectativa em mostrar o trabalho das associadas do clube que produzem artesanato. “O Bazar gera renda às famílias, por isso a nossa expectativa é sempre a melhor”, declarou. Ela completou que o espaço comercializará o trabalho manual de 33 mulheres, que participam das atividades do clube.

Participando pela primeira vez com sua loja de artigos de papelaria, a “Lojinha da Karla”, a microempresária Karla Fontes aprovou o espaço e a iniciativa da Assembleia.

“Esta oportunidade traz muitos clientes novos, além de mais chances de expor. É mais um bazar que a gente pode participar. É um dinheiro extra que faz muita diferença em casa. A renda será muito importante neste fim de ano. Agradeço à Assembleia pela oportunidade”, declarou

