Balsa chega ao Rio Curuçá para transporte de pessoas e veículos

Começou na tarde desta quinta-feira (27/10) a coloração da balsa para transporte temporário de passageiros, veículos e cargas no do rio Curuçá, em Careiro da Várzea, onde a ponte desabou no fim de setembro deixando a BR-319 interditada. A previsão é de que a balsa entre em operação no sábado (29/10), reestabelecendo o fluxo na rodovia federal.

A operação, de responsabilidade do Governo Federal, contou com apoio do Governo do Amazonas. Segundo o chefe do departamento de logística da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel da Polícia Militar Wellington Silva, o objetivo da operação foi transportar o equipamento com segurança até a margem do rio Curuçá.

“A preocupação maior nossa foi com relação às pessoas. Para isso estavam todos os órgãos aqui, Polícia Rodoviária Federal (PRF), DNIT, Antaq, o Conselho Regional de Engenharia (Crea) e a Secretaria de Estado de Seguraca Pública (SSP). Tudo transcorreu de formal normal, a população cooperou conosco e fez com que tudo transcorresse em menos de uma hora”, afirmou o coronel.

Para realizar a operação, a embarcação teve de ser soldada em uma caminhão de cargas pesadas. Segundo Silva, os próximos trabalhos da ação conjunta é realizar a soltura do equipamento e colocá-lo na água para que no sábado o trânsito alternativo seja iniciado.

A recuperação da ponte assim como a revitalização da estrada são responsabilidades do Ministério da Infraestrutura.

“A previsão é para iniciar no sábado. Amanhã faremos todo o trabalho que foi feito lá no início de Careiro da Várzea, aqui será feito novamente a soltura da balsa do eixo dos caminhões. Pela parte da tarde o DNIT deverá colocar essa balsa dentro rio, não para operar, mas já em funcionamento”, explicou o coronel.

Na última quarta-feira (26/10), o trecho do KM 25, também afetado pela queda de uma ponte, foi restabelecido com a conclusão do aterro no Rio Autaz Mirim, para a criação de uma ponte provisória.