Bairros de Manaus ficam sem energia neste sábado; confira

Neste sábado (18), haverá interrupções no fornecimento de energia elétrica na zona rural e em sete bairros das zonas norte, oeste, sul, centro-sul e centro-oeste de Manaus, conforme a Amazonas Energia. De acordo com a concessionária, a medida é parte de manutenção preventiva na rede de distribuição na capital.

Confira os locais afetados:

RURAL

9h às 14h

Ramal da Água Branca 1 (acesso pela estrada Am 010, Km 32)

9h às 16h30

Vicinal Cláudio Mesquita, S/N (Km 15, Br 174)

15h às 16h

Ramal São Francisco, Km 42

BAIRRO DA PAZ

8h30 às 12h

Rua Comandante Teófilo Matos

SANTA ETELVINA

13h às 16h

Rua Santa Aurélia (antiga rua 31)

JAPIIM

9h às 16h

Rua do Comércio (atrás da feira do Japim)

LAGO AZUL

9h às 16h

Ramal do Acará

TARUMÃ

8h às 17h

Rua Vila Ega, rua Ramiro Santos, rua Capabari, rua Gebes Medeiros Filho e adjacências

LÍRIO DO VALE I

8h às 17h

Rua C com as ruas 17, 18, 19, 20 e adjacências

ALEIXO

8h às 16h

Av. Uirapuru, n° 42 (acesso pela av. Cosme Ferreira) e adjacências