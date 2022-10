Baile de debutantes vai realizar o sonho de jovens acolhidas pela Casa Mamãe Margarida

Pessoas e empresas que queiram contribuir com alguma doação podem fazê-lo por meio do PIX 04.566.352/0001-60

Realizado há duas décadas como uma forma de empoderar jovens vítimas de violações de direitos, a edição 2022 do baile de debutantes da casa de acolhimento Mamãe Margarida já tem data para acontecer: 20 de outubro. A festa está sendo planejada para ser um dia inesquecível na vida de 15 meninas atendidas pela instituição e que completam 15 anos entre janeiro e dezembro de 2022.

“O evento foi criado para trabalhar a autoestima dessas meninas, porque muitas perderam a autoestima ou a valorização pela vida, devido terem passado por alguma violação de direito. Por isso, a festa vem para resgatar esse amor próprio, essa confiança, e para fazer com que elas tenham mais forças para mudar de vida, tornando-se protagonistas das suas histórias”, conta a psicóloga da instituição e uma das organizadoras do baile, Vanuza Campanini.

Fundada há 36 anos, a casa Mamãe Margarida nasceu da vontade de freiras salesianas de contribuir socialmente com os moradores do bairro São José II, zona Leste de Manaus, onde a instituição está localizada. Há mais de três décadas, o espaço de acolhimento recebe meninas sociovulneráveis e vítimas de violência sexual, contribuindo com sua educação (do 2º ao 5º ano do ensino fundamental) e formação, por meio de cursos de dança, teatro, arte criativa e manual. Atualmente, 270 jovens são acolhidas pela instituição.

Sempre no intuito de melhorar a autoestima das debutantes, Vanuza afirma que um dos destaques do baile neste ano é a parceria com a rede de farmácias Santo Remédio, que também completa 15 anos em 2022. Em celebração ao marco, a rede vai oferecer, gratuitamente, serviços de manicure e pedicure para as debutantes da festa.

“Quando a gente organiza esse baile para elas, o objetivo não é só oferecer um momento memorável, mas principalmente causar uma mudança na vida delas. Por isso, desde a manicure e pedicure ao cabelo e a maquiagem, tudo acaba se tornando uma grande motivação para que essas adolescentes queiram mudar de vida”, destaca a organizadora.

Buffet

Outro destaque feito por Vanuza é a parceria com o Morada Buffet Manaus, que também completa 15 anos em 2022 e, em comemoração, cedeu o espaço de festas localizado no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Com a cooperação do buffet, essa é a primeira vez em que o baile das debutantes acontece fora da sede da instituição.

“Estou bem ansiosa, mas, ao mesmo tempo, animada porque é algo muito diferente do que costumamos fazer, por ser um lugar novo. O sentimento maior é de felicidade, pois a gente vê, a cada ano que passa, como mais pessoas e empresas vão se sensibilizando com a causa, e nós, que estamos à frente, vemos o quanto essa festa é importante para as meninas, o quanto elas esperam tanto por isso”, comenta Vanuza.

Doações

A organizadora comenta, animada, que todos os vestidos das debutantes já estão separados, já que a escola tem um acervo de doações voltado justamente para o baile das aniversariantes. “São mais de 20 anos de festa, então, temos uma boa quantidade de roupas, além de continuarmos renovando durante o ano”. Ela frisa, entretanto, que a instituição ainda busca conseguir sapatos para as jovens.

“Ainda estamos com esse objetivo de conseguir calçar todas as meninas. Além disso, precisamos conseguir os docinhos para a festa. Outra coisa que ainda precisamos é de um ônibus, porque a maioria das famílias das jovens mora no bairro São José II, e a festa vai acontecer no Morada do Sol. E elas não têm condição de pagar um transporte por aplicativo. Além disso, os pontos de ônibus são distantes do local da festa”, destaca a organizadora.

Para quem deseja colaborar com alguma doação, a casa Mamãe Margarida informa que aceita desde vestimentas a alimentos, já que as jovens também fazem as três refeições na instituição. O PIX para recebimento de qualquer valor é o CNPJ da casa de acolhimento: 04.566.352/0001-60. Razão social: Inspetoria Laura Vicuna/Casa mamãe Margarida.

Com informações da assessoria