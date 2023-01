Avicultor de Manacapuru recebe apoio técnico do Idam para retomada da produção de ovos

Com dificuldades para manter a produção de galinhas de postura, o produtor rual Izaque de Souza Costa, 33, da comunidade Santa Luzia do Repartimento do Tuiué, no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), precisou descartar um plantel inteiro a fim de recomeçar a atividade comercial com mais qualidade na criação e no manejo das aves.

Nesta retomada da produção, o criador conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio do trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que mantém uma Unidade Local (Unloc) à disposição dos produtores rurais da localidade.

“Fizemos o levantamento das atividades desenvolvidas na propriedade do seo Izaque, inclusive com georreferenciamento. Como não apresenta impacto ambiental, solicitamos a dispensa (de licenciamento ambiental) e também fizemos o Cadastro do Produtor Familiar (CAF)”, ressaltou o gerente. “Se conseguirmos tudo, a atividade vai dar lucro”.

O produtor, na atividade avícola há quatro anos, relatou os diversos problemas que o fizeram recomeçar do zero a sua criação, sendo o principal deles o preço da ração, item mais dispendioso da produção.

“Muitas vezes achamos que apenas nossos conhecimentos vão ser suficientes para o investimento garantir lucro. Infelizmente não é assim e por isso buscamos ajuda do Idam e vamos seguir o passo a passo”, garante Izaque.

Pastagem

Para a zootecnista do Idam, Vaneza Teixeira, e para a técnica Valéria Rodrigues, da Unloc de Manacapuru, que também acompanharam as visitas, é preciso otimizar os processos para compensar a distância e evitar prejuízos.

“Estamos buscando soluções, como a pastagem, que vai ajudar a baixar o custo da alimentação. Existem experiências que substituem o milho e a soja da ração. Se conseguirmos diminuir os custos vamos virar um bom exemplo para nossa região”, afirma Vaneza.