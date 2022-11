Avanços no atendimento do Manausmed são anunciados na festa do servidor da Prefeitura

A Prefeitura de Manaus reuniu, na noite de ontem (2), mais de 10 mil pessoas no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, para comemorar o “Dia do Servidor Público”, celebrado em 28/10. No evento, o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra, anunciou que, a partir de agora, os segurados do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) não precisarão mais se dirigir à sede do serviço, na Compensa, para autorizar a realização de exames de média e baixa complexidade.

A medida visa facilitar o acesso dos segurados aos serviços disponibilizados pelo Manausmed e abrange os exames laboratoriais, como os de sangue, urina e fezes; e de imagens, aí incluídos os raios X e ultrassonografias. Ao anunciar a novidade, o titular da Semad, órgão ao qual o Manausmed é vinculado, destacou que essa descentralização é parte do processo de reestruturação do serviço.

“Nós tínhamos, no início da gestão do prefeito David Almeida, um serviço de saúde para os servidores completamente desacreditado, não só pelos servidores, mas principalmente pelos credenciados, que até já haviam solicitado o desligamento. Em menos de dois anos, conseguimos resgatar a credibilidade do Manausmed, com o retorno de credenciados e, principalmente, de segurados. E seguimos buscando a modernização para beneficiar cada vez mais os nossos servidores”, destacou Ebenezer.

Atualmente, o Manausmed tem aproximadamente 39 mil segurados, dos quais 29 mil são titulares e os 10 mil restantes, dependentes. Vale ressaltar que o valor do desconto de contrapartida (3% do total do subsídio ou remuneração) é apenas do servidor, não importa a quantidade de dependentes.

Com a inovação, o segurado poderá escolher o laboratório de análises clínicas da lista de credenciados que preferir e poderá ir diretamente fazer seus exames. No caso das clínicas de imagens, em alguns casos ele terá que fazer o agendamento, como normalmente acontece, e comparecer na data marcada, sem precisar ir antes ao Manausmed.

A festa

A grande festa do servidor público municipal durou mais de oito horas e agitou o público, que lotou a área de dispersão do sambódromo, também chamada de “ferradura”. A organização do evento cuidou de todos os detalhes para garantir a segurança e diversão dos servidores e seus convidados, com muita música e sorteio de mais de cem brindes.

Ao menos 150 servidores da Semad estiveram diretamente envolvidos na coordenação da festa, que teve o apoio direto da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), demais órgãos da prefeitura e Corpo de Bombeiros.

“Nossos servidores ficaram dois anos sem poder participar dessa grande confraternização, por causa da pandemia de Covid-19. Portanto, nossas equipes se empenharam para oferecer o melhor nesse retorno, com muita música e divertimento, como os funcionários da prefeitura merecem, por todo esforço e dedicação, cujo resultado é a aprovação, em mais de 84%, da gestão do prefeito David Almeida”, afirmou Ebenezer Bezerra.

Apresentações

A animação começou com o DJ Marcos Tubarão, que passeou por ritmos variados, já fazendo o aquecimento do público. Em seguida, o amazonense Daniel Trindade, que não deixou ninguém ficar parado, ao som do melhor da música sertanejo.

Depois foi a vez do pagode. Valorizando a “prata da casa”, a organização do evento levou quem estava presente a mostrar muito samba no pé.

E não podia faltar o melhor do forró, com o parintinense George Japa, em um show que abalou as estruturas do sambódromo.

Finalizando, o paraense Wanderley Andrade, já conhecido do público amazonense, cantou sucessos de sua autoria como “Traficante do Amor”, “Amor Especial”, “Sempre vou te amar” e muito rock and roll.

Durante a programação foram sorteados mais de cem brindes, como televisores, geladeira duplex, fogão, notebooks, tabletes, bicicleta, vouchers com valores de R$ 100 e R$ 500, entre outros produtos.

Com informações da Semad