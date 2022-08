Auxílio Brasil, Vale-gás e Auxílio Caminhoneiro serão pagos hoje

O Auxílio Brasil no valor de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira (9) junto com a parcela do Vale-Gás, que neste mês será de R$ 110. O calendário de pagamento foi antecipado em agosto. Cerca de 5,6 milhões de famílias vão receber R$110 de ajuda para compra do gás de cozinha, segundo a Caixa Econômica Federal.

Também começa nesta terça o calendário de pagamento do Auxílio Caminhoneiro. Os motoristas cadastrados receberão R$ 2.000, referentes às parcelas de julho e agosto. Os pagamentos serão feitos na conta da poupança digital, por meio do Caixa Tem.

No dia 16 de agosto, começa o calendário de pagamento do Auxílio Taxista. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a expectativa é que os taxistas recebem até R$ 1.000 cada.

O Ministério da Cidadania incluiu 2,2 milhões de famílias no programa Auxílio Brasil. Com isso, o número de beneficiados em agosto será de 20,2 milhões. O valor médio será de R$ 607,88.

Nesta terça, recebe o benefício quem tem NIS (Número de Identificação Social) com final 1. O pagamento de maio vai até o dia 22, quando o dinheiro é liberado a beneficiários com NIS final zero.

O acréscimo de R$ 200 liberado de forma temporária de agosto a dezembro -o benefício original é de R$ 400.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL E DO VALE GÁS EM AGOSTO

Número final do cartão de benefício (NIS) – Data de liberação do benefício de R$ 600

1 – 9 de agosto

2 – 10 de agosto

3 – 11 de agosto

4 – 12 de agosto

5 – 15 de agosto

6 – 16 de agosto

7 – 17 de agosto

8 – 18 de agosto

9 – 19 de agosto

0 – 22 de agosto

PARCELA DO VALE-GÁS É DE R$ 110 EM AGOSTO

Segundo a Cidadania, neste mês, mais de 5,6 milhões de famílias começam a receber o Vale-Gás, ou Auxílio Gás. O valor do benefício é de R$ 110 e o calendário de pagamento segue o mesmo cronograma do Auxílio Brasil, a partir do Número de Identificação Social (NIS) das Famílias.

Em junho, as famílias de baixa renda receberam R$ 53, o equivalente a 50% do preço médio de um botijão de gás no país.

O valor integral, de 100% do preço médio do gás, será pago até dezembro, conforme previsto na PEC (Proposta de Emenda Constitucional), que turbinou os programas assistenciais.

CAMINHONEIROS RECEBEM PARCELA DE R$ 2.000 NESTA TERÇA (9)

As duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro serão pagas no dia 9 de agosto, informou nesta segunda-feira (25) o Ministério do Trabalho e Previdência. Os R$ 2.000 depositados serão referentes aos benefícios dos meses de julho e agosto.

A estimativa da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo registro dos profissionais, é que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano.

Têm direito ao benefício os caminhoneiros com CPF válido e cadastrado no RNTR-C (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) até 31 de maio de 2022, na modalidade “Ativo”.

O Auxílio Caminhoneiro tem validade até 31 de dezembro de 2022 e será pago em seis parcelas mensais, no valor de R$ 1.000.

Apesar de ter sido criado para amenizar os custos com combustível, o governo federal denifiu que o profissional não precisará comprovar que o benefício foi utilizado na compra de óleo diesel.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO MOTORISTA ATÉ DEZEMBRO

Parcela – Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcelas – 9 de agosto

3ª parcela – 24 de setembro

4ª parcela – 22 de outubro

5ª parcela – 26 de novembro

6ª parcela – 17 de dezembro

TAXISTAS COMEÇAM A RECEBER DIA 16

O primeiro lote do Auxílio Taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério do Trabalho e Previdência). O benefício, que pode chegar a parcelas de até R$ 1.000, começará a ser pago no dia 16 de agosto.

O MTP informou que 3.119 municípios enviaram a documentação dos trabalhadores. Veja a lista de cidades que já cadastraram motoristas.

Na sexta-feira (5), O Ministério do Trabalho liberou novamente o portal para que as prefeituras enviem a informação de motoristas regularizados. O cadastro dos profissionais poderá ser feito até o dia 15 de agosto.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO TAXISTA ATÉ DEZEMBRO

Parcela – Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcelas -16 de agosto

1ª e 2ª parcelas* – 30 de agosto

3ª parcela – 24 de setembro

4ª parcela – 22 de outubro

5ª parcela – 26 de novembro

6ª parcela – 17 de dezembro