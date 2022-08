Atriz Claudia Jimenez morre aos 63 anos

A atriz Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. Até o momento a causa da morte não foi divulgada.

Claudia é conhecida por interpretar Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo, e de Edileuza, de “Sai de Baixo”, ela estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio.

Em 1986, Claudia foi ao médico para curar uma tosse persistente e descobriu que tinha câncer atrás do coração. O diagnóstico não se cumpriu e a atriz se curou da doença.

As sessões de radioterapia, porém, lhe causaram outro problema de saúde: os médicos acreditam que o tratamento pode ter afetado os tecidos do coração, o que a obrigou a fazer pelo menos três cirurgias nos anos seguintes.

A primeira foi em 1999, para botar cinco pontes de safena; a segunda, em 2012, para a substituição da válvula aórtica por uma outra, sintética; e a terceira, em 2014, para botar um marca-passo.