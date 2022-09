Atriz amazonense Marcella Bártholo foi anunciada no elenco de série lançada pela HBO Max

A HBO Max anunciou esta semana o elenco da nova série do streaming, “Use Sua Voz”, confirmando no casting a presença da atriz e cantora amazonense Marcella Bártholo. As gravações já iniciaram e estreia está prevista para 2023.

Trata-se de uma produção original do Cartoon Network para a plataforma de streaming, realizada em parceria com a produtora Floresta. “Use Sua Voz” é uma série infanto-juvenil, que tem como protagonistas as atrizes Bia Torres, Laura Castro e Giulia Nassa, que participaram da primeira e segunda temporadas do programa The Voice Kids, da Globo, e que juntas formam o grupo BFF Girls.

A história se passa em um ano especialmente difícil no Colégio Use Sua Voz, em que o trio se prepara para o aguardado show de talentos. No percurso, várias situações acontecem. Dentre elas, um apagão que ocorre no último dia de aula, quando aconteceriam as audições do núcleo musical da escola.

Marcella Bártholo ressalta a felicidade que está sendo participar deste projeto, que é de veiculação internacional, porque o streaming possibilita chegar a qualquer país. “Eu faço arte desde os quatro anos e fico extremamente contente de estar trilhando uma trajetória tão bonita. É um sonho realizado fazer parte de uma produção como esta e poder cumprir um desejo meu, que é o de levar a região Norte para onde eu for”, destacou.

A jovem amazonense participou do programa The Voice Kids, em 2017, e desde o final de 2018 reside no Rio de Janeiro, onde tem se dedicado aos estudos e a trabalhos no teatro musical. Marcella vem se destacando em espetáculos apresentados recente nos palcos cariocas e do sudeste do país, como “Brilha La Luna”, onde viveu a protagonista, “Cazas de Cazuza”, interpretando Bete Balanço, além dos musicais “Cartas para Gonzaguinha”, “Fame”, “Peter Pan”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e “Despertar da Primavera”.

Ela foi convidada para fazer teste e, em seguida, selecionada para o papel na série. Marcella (que agora está adotando o nome artístico Cella Bártholo) destaca que não vê a hora de o público poder conhecer “Use a Sua Voz” e a sua personagem, sobre a qual não pode ainda adiantar maiores detalhes. “As gravações estão a todo vapor e em breve vou poder contar mais sobre minha personagem e o projeto de um modo geral”, explicou.

Também fazem parte do elenco nomes como Robson Nunes, Sérgio Loroza, Fafy Siqueira, Marianna Armellini, Flávia Garrafa e Mateus Ribeiro, no núcleo de professores e funcionários do colégio. Vivendo o núcleo de amigos, par romântico e antagonistas da história estão, junto com Marcella Bártholo, Maya Aniceto, Maíra Aniceto, Victor Ferreira, Bruno Alcantara, Nikolas Lee, Faiska Alves e Micaela Dias.

“Use Sua Voz” tem direção de Adolpho Knauth. Ele assina roteiro e direção da comédia romântica “Altos e Baixos”, com estreia prevista para este ano. Em 2020, dirigiu a comédia teen “O melhor verão das nossas vidas”. Também dirigiu a série “Por trás da música”, exibida pelo canal Gloob, plataforma Globoplay e YouTube.

A produção executiva do projeto é de Roberta Guzzon Godinho, que acumula experiências em grandes projetos nacionais e internacionais, como “Tudo pela Audiência”, “Vai, Fernandinha”, “Lady Night”, “Bugados”, o fenômeno “De férias com o Ex”, “Are You The One” e “The Ultimate Fighter UK vs Australia”.

